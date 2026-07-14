La historia de Leila Harlac, la chica que con 10 años se subió a tocar con Paul McCartney en La Plata y hoy es una figura del punk mundial

Con apenas 20 años, Leila Harlac se ha convertido en una revelación dentro del punk argentino e internacional, destacándose como cantante y bajista. Su historia comenzó en 2016, cuando su madre la llevó al Estadio Único de La Plata para ver a Paul McCartney en el marco de su One on One Tour.

Esa noche, Leila, con apenas 10 años, logró captar la atención del ex Beatle desde las vallas con un cartel que decía: «Quiero tocar el bajo con vos y que me firmes mi peluche». Paul McCartney la invitó a subir al escenario y juntos interpretaron la clásica canción «Get Back», un momento inolvidable que marcó su vida y su elección definitiva por el rock.

Desde entonces, Leila ha utilizado ese episodio como una carta de presentación en la escena mundial del rock, teloneando a destacados artistas como Stephen Pearcy de Ratt, L.A. Guns y The Exploited, una de las bandas emblemáticas del punk. Actualmente, su carrera transcurre entre Argentina y Estados Unidos, donde se presenta en lugares míticos como el Whisky a Go Go y el Rainbow de Los Ángeles, escenarios por los que han pasado grandes figuras del rock.

En agosto próximo, emprenderá una gira junto al baterista norteamericano Dr. Chud, ex integrante de The Misfits, que incluirá presentaciones en Uruguay, Chile, Colombia, Brasil y Buenos Aires.

Leila recuerda que su amor por Paul McCartney nació muy temprano. “Cuando tenía cuatro años, vi el video de ‘Hey Jude’ y pensé: ‘Quiero tocar el bajo y ser como él’. Fue mi primer ídolo”, afirma. En 2012 logró ver a McCartney en Belo Horizonte, aunque sin la oportunidad de llamar su atención. Esa revancha llegó cuatro años más tarde en La Plata, donde su audacia la llevó a subirse al escenario y tocar junto a él.

Durante su adolescencia, Leila se sintió diferente en el colegio, donde la mayoría de sus compañeros prefería géneros como el trap. Sin embargo, la música fue siempre su refugio y camino de identidad. Su acercamiento al punk se dio entre los ocho y nueve años con bandas como Ramones, Green Day, Sex Pistols, The Clash y Offspring.

Después de tomar clases de bajo, a partir de un incidente con un equipo de sonido durante unas vacaciones en Estados Unidos, la joven continuó su formación musical y aprovechó la pandemia para consolidar su banda, con la que compone en inglés y prepara sus propias canciones.

Su vinculación con la escena estadounidense vino gracias a su perseverancia: en una visita al famoso Whisky a Go Go reveló a otros músicos que había tocado con Paul McCartney, lo que le abrió las puertas para presentarse en ese legendario escenario y para telonear a L.A. Guns y Ratt. También entabló una amistad con Stuka, guitarrista argentino de Los Violadores radicado en Miami.

El reconocimiento no tardó en llegar. En mayo de 2025, la banda The Exploited la eligió para abrir sus conciertos, felicitándola por su desempeño y augurándole un gran futuro. Asimismo, compartió escenario con Michael Graves, ex vocalista de Misfits, quien valoró su trabajo y compró una camiseta conmemorativa de sus giras.

Leila combina la música con sus estudios en Economía y Finanzas en la UADE y continúa su formación en la Escuela de Música Contemporánea. “Soy agradecida por todo lo que viví y sé el camino que tengo que recorrer. No dejo que nadie me desanime”, dice con convicción.

Su mayor sueño es telonear a Metallica. “¿Quién dice que no pueda suceder?”, concluye esperanzada, mientras sigue dejando su huella en la escena punk mundial.