La hija trans de Robert De Niro presentó a su novio y agradeció el apoyo de su padre: «Me dijo algo hermoso»

Para Airyn De Niro el 2025 fue un año absolutamente transformador. Pasó del bajo perfil a enfrentar el escrutinio público cuando brindó su primera entrevista a la revista Them y se declaró transgénero. Feliz y enamorada, contó que Robert De Niro ya conoció a su novio, y reveló qué le dijo el actor cuando fueron a una sesión de terapia como padre e hija.

Antes de aquel reportaje, Airyn llevaba una vida alejada de las cámaras, como universitaria y futura consejera de salud mental. Al mismo tiempo estudiaba para ser dobladora de voz, y su segunda pasión desde niña es el canto.

Las únicas veces que fue fotografiada por la prensa fue durante las salidas a almorzar con su padre. Pero eso cambió en abril último, cuando decidió hablar por primera vez sobre su proceso de transición de género, después de ver titulares repudiables en varios portales, que cuestionaban su apariencia al verla con tacones y el cabello largo.

Robert De Niro junto a Toukie Smith y sus gemelos, Ayra y Julian. (Foto: Instagram @voiceofairyn)

La emotiva reacción de Robert De Niro tras la entrevista de su hija Airyn

El galardonado actor de 82 años es padre de siete hijos con cuatro mujeres distintas. Gran impulsor de que la numerosa familia se mantenga unida y ensamblada, suele convocar a todos en las celebraciones como cumpleaños y festividades.

Tres décadas atrás, en pleno apogeo de su carrera en Hollywood, fue papá de gemelos junto a su expareja, la actriz Toukie Smith. Airyn y su hermano Julian son fruto de aquella relación.

Robert De Niro junto a tres de sus hijos: Airyn, Julian, Drena, y su difunto nieto, Leandro, que murió a los 19 años (Foto: Instagram @drenadeniro)

En noviembre de 2024 Airyn inició la terapia hormonal, luego de haber sentido toda su vida que el sexo que le fue asignado al nacer -masculino-, no coincidía con su identidad de género.

«Ver los testimonios de mujeres trans honestas, abiertas, y exitosas, especialmente en espacios públicos como lo son las redes sociales, me motivó a mostrarme tal como soy y entender que no era tarde para mí», confesó la joven en el reportaje donde se presentó al mundo como una mujer trans.

Airyn De Niro tiene 30 años y quiere ser actriz de doblaje.(Fotos: Instagram @airyndeniro)

En una nueva entrevista con la revista Them, contó que su padre la acompaña a sus sesiones de terapia. «Recibo un apoyo constante de su parte y le estoy muy agradecida por eso», reveló.

«Me dice que soy una chica muy guapa y que no necesito hacerme nada, pero es muy comprensivo y me apoya en todo lo que necesite hacer para sentirme más cómoda con mi cuerpo», agregó.

Ayrin De Niro cumplió 30 años llena de proyectos y amor. (Fotos: Instagram @airyndeniro)

En estos últimos meses incluso fueron juntos al psicólogo. «Cuando mi terapeuta le preguntó cómo se sentía sobre mi transición, él le dijo: ‘No cambia mi forma de pensar, hay que aceptar a los hijos tal y como son, y acompañarlos, decidan lo que decidan hacer con su vida’», relató.

«No solo es un gran padre, sino que también es fantástico a la hora de aceptar a todo tipo de gente», celebró su hija. De manera pública el actor ya lo había dejado en claro cuando fue consultado por E! News en medio del revuelo mediático.

«Quiero y apoyo a Airyn como a mi hija, y sinceramente no entiendo por qué tanto escándalo. Quiero a todos mis hijos y los amo como son», contestó De Niro.

Airyn De Niro junto a su novio. (Foto: Instagram @airyndeniro)

Robert De Niro como suegro: su hija Airyn le presentó su novio y lo que le dijo la emocionó

Airyn también había hablado sobre su vida sentimental, y confesó que tuvo un noviazgo durante 10 años. La relación terminó en 2024, poco antes de iniciar la transición de género.

«No pierdo la esperanza en encontrar un amor duradero, porque me encantaría tener una familia algún día, pero no es fácil comenzar relaciones como mujer trans y queer», expresó.

«Estás en una cita y pensás: ‘Mejor le cuento ahora de mi identidad’, con miedo a su reacción o a que te malinterprete», confesó. Sin embargo, el flechazo llegó más pronto de lo que esperaba.

En julio presentó en sus redes sociales al joven que se convirtió en su compañero de vida. Sin revelar su nombre, pero con infinidad de postales románticas, se los vio juntos en salidas con amigos y también en eventos familiares.

La hija de Robert De Niro está felizmente en pareja. (Foto: Instagram @airyndeniro)

«Festejé mis 30 años con las personas que adoro, y las fotos son cortesía de mi amor como fotógrafo», compartió en su Instagram. En diálogo con la revista Them, reveló que contrario a su rol en la película Meets the parents, donde De Niro interpreta al suegro autoritario Jack Byrnes, en la vida real su padre es un suegro muy agradable.

«Ya se lo presenté y está muy contento con mi noviazgo. Me dijo algo que me emocionó: ‘Tenés a alguien al lado que te quiere por la persona que sos y no tenés que cambiar por nadie en el mundo’», reveló.