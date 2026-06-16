La guerra de Irán alteró la economía global de manera permanente

LONDRES — El acuerdo marco alcanzado entre Estados Unidos e Irán establece las bases para poner fin a los brotes de violencia y mitigar la grave interrupción del suministro energético y del comercio en el Golfo Pérsico. Sin embargo, no se espera que las economías globales retornen al nivel de actividad previo al inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

La guerra ha desencadenado transformaciones profundas y difíciles de revertir. El orden energético mundial está en proceso de cambio. La casi total paralización del suministro de petróleo y gas desde Oriente Medio, junto con el fuerte aumento de los precios, están alterando el equilibrio de poder. Productores desde el Golfo Pérsico hasta América compiten por mantener o ampliar su dominio, mientras consumidores buscan reducir su dependencia y asegurar sus fuentes de abastecimiento.

Como consecuencia, el mercado energético, la matriz de generación y los actores del sector experimentan una significativa evolución. La vulnerabilidad de países de Asia, Europa y otras regiones, altamente dependientes de energía importada, impulsa la búsqueda de alternativas. En algunos casos, como Corea del Sur y Japón, esto ha significado un mayor uso de combustibles más contaminantes, como el carbón.

A largo plazo, esta crisis energética —la segunda en cuatro años— probablemente acelerará la transición hacia fuentes renovables como la solar y la eólica, así como hacia la energía nuclear. Las mejoras tecnológicas y la mayor eficiencia en baterías eléctricas hacen que esta transición sea más viable que durante la crisis global desencadenada por la invasión rusa a Ucrania en 2022, señaló Daan Walter, investigador del grupo energético Ember, con sede en Londres.

En muchos países, los vehículos eléctricos se vuelven cada vez más accesibles. En abril, por primera vez, la generación eléctrica mundial a partir de energía eólica y solar superó a la del gas. “Esto representa un cambio radical”, afirmó Walter. “Lo que hace cinco años era apenas competitivo, hoy resulta claramente más económico”. Además, las inversiones en energías renovables se presentan ahora como apuestas más seguras, con retornos estimados en dos años, frente a los 30 que solían requerirse.

Las relaciones entre países productores de energía también se modifican. La guerra intensificó las tensiones entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, lo que llevó a los EAU a abandonar la OPEP+. Aunque el impacto pleno se verá cuando se recupere la producción petrolera regional, una OPEP debilitada podría aumentar la volatilidad en los mercados globales. Esta ruptura ha impulsado a Arabia Saudita a estrechar lazos con Rusia. En este contexto, el presidente Vladimir Putin invitó a Arabia Saudita como «invitada de honor» en un foro económico en San Petersburgo.

Rusia, segundo mayor productor mundial de petróleo y gas después de Estados Unidos, ha fortalecido su posición. Tras la reducción temporal de sanciones durante la administración Trump, Moscú pudo incrementar sus ingresos por exportaciones petroleras en un momento de debilidad económica. En América Latina, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina y Guyana incrementan su capacidad productiva, respondiendo a la demanda mundial de proveedores alternativos.

China emerge como uno de los principales beneficiarios del cambio energético. Su impulso por diversificar las redes y su liderato en la fabricación de turbinas eólicas, cables de alta tensión, paneles solares, baterías y software para la gestión energética consolidan su influencia estratégica. Analistas de Wood Mackenzie coinciden en que China es la clara ganadora en esta nueva etapa. En contraste, la administración Trump frenó proyectos de energías renovables en Estados Unidos, lo que significa una pérdida de competitividad frente a su mayor rival global.

El conflicto también ha ensanchado la brecha entre Estados Unidos y sus aliados europeos, ofreciendo a China una oportunidad para fortalecer su liderazgo internacional.

La recuperación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz —ruta exclusiva para el transporte de petróleo, gas y mercancías desde el Golfo Pérsico— es incierta. Irán ha presionado por imponer tarifas a las embarcaciones que transitan por el canal, una medida posiblemente contraria a acuerdos internacionales. Incluso sin formalizar nuevos pagos, Irán ha demostrado su capacidad para interrumpir el comercio, incrementando riesgos y costos.

Maurice Obstfeld, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, advirtió que el estrecho “nunca volverá a tener la certeza de libre paso a la que estábamos acostumbrados”. De igual modo, la confianza en la paz, estabilidad y prosperidad regional se ha visto afectada. Obstfeld señaló que la vulnerabilidad exhibida puede perjudicar el dinamismo económico del Golfo y fortalecer la influencia iraní en la región.

Irán ha lanzado drones y misiles contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países vecinos, causando daños significativos, como la afectación del 17% de la capacidad exportadora de gas natural licuado de Qatar y el bombardeo de un complejo petroquímico en Arabia Saudita. En los Emiratos Árabes Unidos, atacaron hoteles de lujo, centros de datos y una instalación nuclear, lo que podría desalentar a turistas e inversores en una de las plazas financieras y comerciales más importantes del mundo árabe.

Para Estados Unidos, la decisión de Trump de generar un conflicto con Irán, sumada a su política errática, ha minado la confianza global en su capacidad y voluntad para mantener el orden y el comercio internacional. Obstfeld afirmó que “la capacidad militar estadounidense se ha demostrado, una vez más, limitada”, y que la persistente resistencia iraní representa