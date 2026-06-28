La furia de Nicolás Occhiato contra una periodista que entró sin permiso a la casa de Luzu en Miami: «Ya pasa cualquier límite»

En las últimas horas se viralizó un polémico video que muestra una fuerte discusión entre Nicolás Occhiato, el equipo de Nadie dice nada (Luzu TV) y una periodista que ingresó sin autorización a la casa que alquilan en Miami.

El dueño del canal viajó junto a Flor Jazmín Peña, Martín Garabal, Momi Giardina, Ángela Torres y Marcos Giles a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026, y se hospedaron en una lujosa mansión en Florida.

A punto de regresar a la Argentina, fueron protagonistas de un incidente cuando una periodista de un medio de espectáculos argentino entró al domicilio sin permiso. La situación quedó registrada en el teléfono de la mujer, quien grabó y amenazó con llamar a la policía al ser confrontada por Occhiato y su equipo.

La periodista se defendió diciendo: “Golpeo y digo: ‘¿Puedo hablar con alguien?’, y me dijeron: ‘Sí, pasá’. Yo no me metí, llamemos a la policía mejor. Me estás culpando a mí de algo que yo no hice”. Explicó que accedió al hogar sin forzar la entrada y relató la situación: “Toco la puerta y había un chico que no sé quién es, le digo: ‘Hola, disculpá, ¿hay alguno de los chicos de Luzu?’. Él me dijo: ‘Sí, hablá con mi mamá’”.

Occhiato le respondió que aquel joven no tenía autorización para dejarla pasar, pero la mujer insistió: “Pero yo no lo sé, disculpá, entendeme a mí también”. Según su relato, permaneció en la vereda, entre la reja y la puerta, y luego habló con la madre del chico para pedir hablar con alguien del equipo de Luzu.

En un momento de la discusión, Occhiato aclaró: “Yo no creo que ustedes sean unos ladrones, ni les dije que lo sean…”, pero la periodista elevó el tono y respondió: “Sí, pero me hablaste muy prepotente, cuando ni siquiera sabías lo que yo había hecho”. También sostuvo: “Te pedí disculpas, pero esa puerta estaba abierta. Tiene clave y no me pude haber metido si no la sabía. Esa puerta me la abrieron”.

Tras la viralización del video en redes sociales, Occhiato emitió un descargo: “Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta ‘periodista’. Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros”.

Añadió que, al enfrentarla, la mujer comenzó a filmarlo para “escracharlos”, y que otro hombre que la acompañaba bajó de un auto y respondió con violencia, acusándolos de haberla tratado de ladrona, algo que negarón. “Lo único que le dijimos fue que era una desubicada total y que se tenía que ir de nuestra casa. Y, para completar el delirio, ella quería llamar a la policía. La verdad, ya no entiendo más nada”, concluyó Occhiato.