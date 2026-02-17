La Fraternidad le exige a la CGT un paro por tiempo indeterminado por la reforma laboral y advierte: «La situación puede parecerse al 2001»

Horas después de que la CGT confirmara el llamado a un paro general para protestar contra la reforma laboral cuando se trate en Diputados, desde el gremio ferroviario La Fraternidad le reclamaron a la central obrera que convoque a un «paro por tiempo indeterminado» si es que el Gobierno no hace más modificaciones al proyecto y lanzó una advertencia: «La situación puede ser compleja y se puede asemejar al 2001 y no es lo que queremos».

Fue el dirigente sindical Omar Maturano quien buscó marcarle la cancha a la CGT y hasta amenazó con que los gremios que la conforman podrían dejar de actuar de manera orgnánica.

«Yo creo que ahora se tiene que golpear con un paro de 24 horas y si no nos dan la participación que corresponde y se acuerdan la mayoría de los artículos que perjudican a los trabajadores, la CGT tiene que hacer un paro por tiempo indeterminado», dijo Maturano en una entrevista con Radio con Vos. Reconoció el dirigente que «sería ir al límite», pero lo justificó señalando que el Gobierno lo traspasó. «Para nosotros sería llegar al límite y ya después es problema de ellos, de los gobernantes», insistió.

Maturano sostuvo que, además del caso de las licencias por enfermedad, que el Gobierno avisó que modificará, «hay un montón de puntos que arreglar». Y lanzó otra amenaza: «Si no arreglan esos puntos la CGT tendrá que hacer lo que tiene que hacer como institución madre de los trabajadores y si no los hijos empezarán a hacer lo que quieren y se anarquizará todo».

El dirigente ferroviario redobló la apuesta. «Nos obligan a estar custodiando la paz social, y la paz social la tienen que buscar primero los gobernantes y después el pueblo», enfatizó.

Para Maturano, si la reforma laboral que ya tiene media sanción en Diputados se convierte en ley, «va a aumentar la conflictividad y los trabajadores se van a anarquizar abajo». Y sumó otra advertencia: «No los vamos a poder contener. La situación puede ser compleja y se puede asemejar al 2001 y no es lo que queremos».

La CGT quedó en el centro de las críticas al interior del movimiento obrero tras la media sanción a la reforma laboral en Diputados. Maturano destacó que La Fraternidad esperaba que, de inmediato, tras la media sanción, se llamara a un paro de 48 horas. «Al otro día la fraternidad pedía paro de 48 horas después de haberse votado la ley, pero la CGT apostó al diálogo, que los llamaran, acordaran, y según ellos no acordaron nada y la ley salió como salió, y después a lo último con esa modificación en la enfermedad», cuestionó.

Y agregó, sobre el reclamo de cambios en el proyecto oficial: «Lo más crítico acá es que nos cercenan el derecho a la protesta, a convocar asamblea en lugares de trabajo, de protestar, nos quieren cercenar y nosotros a la libertad no la vamos a entregar, costó mucho llegar a esto», dijo.

El reclamo a la central obrea se suma al que en las últimas horas también hicieron público otros gremios, como el de los aceiteros. «Este Gobierno está minado de empresarios y sé lo que es negociar con ellos. Tiene que haber un plan de lucha. Un día no, un plan de lucha y un paro por tiempo indeterminado», lanzó Daniel Yofra en declaraciones a Futurock.

En el mismo sentido, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Córdoba, Rubén Urbano, dijo que la modalidad que proponen es «un paro activo con abandono de tareas». «Los que podamos viajar a Buenos Aires iremos. No nos sirve un paro dominguero, un paro matero», sostuvo.

Y fue todavía más allá en una entrevista con radio Mitre: «Acá no se trata de que s firme o no un aumento salarial, dos pesos más o menos, acá se trata de algo gravísimo como es quitarle definitivamente todos los derechos que tenemos nosotros y evidentemente eso no se puede arreglar con un paro de 24 hortas. Por eso hay que hacer un paro activo y por tiempo indeterminado».

Con críticas a la conducción de la CGT, dijo Urbano que «están bastante tibios» y deberían haber adoptado el paro por tiempo indeterminado.

Por su parte, el secretario general de la UOM, Abel Furlang, insistió en la importancia de parar y movilizar al advertir que «la disputa es en la calle y se resuelve con tensiones». «Si no van a convencerse de que somos trabajadores mansos. Nos negamos que sea un hecho consumado y que los trabajadores van a estar perdiendo su dignidad», remarcó en una entrevista con Futurock.

También dejó Furlang una advertencia a la CGT si se convierte en ley la reforma laboral: «Seguramente el movimiento obrero va a entrar en un debate que no será fácil de llevar adelante, pero el movimiento obrero no puede aceptar mansamente que avasallen y sometan a los trabajadores de la manera que pretende este proyecto de ley y se tendrán que hacer cargo aquellos que no hayan estado a la altura de las circunstancias».

La contundente respuesta de la CGT

En medio del reclamo de distintos sectores que ha ya hablan de un paro por tiempo indeterminado, la CGT respondión de manera contundente al asegurar que una medida así «no está en el ADN» de los dirigentes que la lideran.

“Esta CGT no va a parar por tiempo indeterminado porque eso no está en el ADN de estos dirigentes. Hay que sacar la gente a la calle y hay que mostrar el descontento. Porque si no se muestra el descontento, uno entra en si hay mayor o menor acatamiento. Hay que poner a la gente en la calle”, dijo el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato.

Al defender la medida adoptada por la cúpula de la central obrera, Lobato también destacó que “desde la UOM y el Frente Sindical» mantienen «por ahora el paro con movilización». Y agregó: «Tenemos que prestar mucha atención al tema del paro de transporte porque si el paro de transporte es total, los compañeros van a tener muchos problemas para movilizarse».