La flota de drones que la NASA usará en la Luna para ayudar a sus astronautas

La NASA avanza en una propuesta innovadora para explorar el polo sur de la Luna antes de las misiones tripuladas del programa Artemis, informó esta semana el portal Space.com.

El proyecto, denominado «MoonFall», contempla el despliegue de cuatro drones capaces de volar sobre el accidentado terreno de esa región lunar. Ray Baker, uno de los responsables, explicó que cada aeronave podrá cubrir aproximadamente 50 kilómetros en un solo trayecto.

Además, los drones estarán equipados con cámaras y diversos instrumentos científicos para captar imágenes y elaborar un mapa detallado del paisaje lunar. El objetivo es identificar posibles zonas seguras para las futuras misiones de Artemis, según informó RT.

Al igual que el helicóptero marciano Ingenuity, estos dispositivos evaluarán el terreno al aproximarse a sus puntos de aterrizaje, con el fin de determinar las zonas más seguras para descender, indica RT.

Baker precisó que el prototipo del hardware de MoonFall se encuentra en fase de desarrollo. Se prevé que a finales de este año se realicen pruebas funcionales para validar sus sensores de navegación y control.

La integración y las pruebas de la nave espacial están programadas para finales del verano de 2027, mientras que la entrega al lugar de lanzamiento está prevista para 2028, según RT.

Finalmente, Baker destacó que los drones se desplegarían directamente durante el proceso de alunizaje, eliminando la necesidad de una plataforma de aterrizaje compleja y costosa. No obstante, no precisó el costo del proyecto MoonFall, ya que la NASA continúa ultimando su presupuesto.