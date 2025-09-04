La Fiesta Nacional del Inmigrante reprogramó su desfile inaugural por las lluvias

El tradicional desfile de apertura se realizará el domingo 7 de septiembre a las 9:30. El acto protocolar y las actividades dentro del Parque de las Naciones se mantienen en pie.

La Comisión Organizadora de la 45ª Fiesta Nacional del Inmigrante informó que el desfile inaugural, previsto para este jueves en Oberá, fue suspendido por las lluvias y se reprogramó para el domingo 7 de septiembre a las 9:30. El recorrido será desde el Centro Cívico hasta el Parque de las Naciones.

En tanto, el corte de cintas y el acto protocolar de apertura se llevarán a cabo este jueves a las 18, tal como estaba estipulado. También se confirmó que todas las actividades previstas dentro del predio se desarrollarán con normalidad.

La presidente de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, había anticipado que la concreción del desfile dependía de la evolución del tiempo. Finalmente, la organización optó por posponerlo para garantizar su desarrollo pleno.

La 45ª edición de la Fiesta se extenderá hasta el 14 de septiembre en el Parque de las Naciones, con la participación de colectividades, espectáculos artísticos, gastronomía y homenajes especiales. Este año se cumplen, además, 40 años de la colocación de la piedra fundacional del predio.

La grilla artística contará con presentaciones de Catupecu Machu, Patricia Sosa, Alejandro Lerner, San Marino y numerosos talentos locales. Como cada septiembre, Oberá se prepara para recibir a miles de visitantes en uno de los encuentros multiculturales más importantes de la región.