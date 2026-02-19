La familia de Virginia Giuffre reaccionó al arresto del ex príncipe Andrés: «Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza»

La muerte de Virginia Giuffre causó gran conmoción en abril de 2025, cuando la mujer de 41 años fue hallada sin vida en en su granja en Australia Occidental. Diez años antes había denunciando por abuso sexual y tráfico de menoress a Jeffrey Epstein y al entonces príncipe Andrés.

A diez meses del trágico fallecimiento de Giuffre, el jueves 19 de febrero el ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor fue arrestado bajo sospecha de «mala conducta en un cargo público», en el día de su cumpleaños 66 en Sandringham, el palacio en Norfolk que es propiedad del rey Carlos.

En medio de las repercusiones, la familia de la difunta denunciante publicó un comunicado de prensa, firmado por los hermanos de Giuffre, Sky Roberts y Danny Wilson, y sus cuñadas, Amanda Roberts y Lanette Wilson.

«Por fin, hoy, nuestros corazones rotos se han aliviado. Nos conmueve profundamente saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza», expresaron.

«En nombre de nuestra hermana, Virginia Roberts Giuffre, expresamos nuestra gratitud a la policía del valle del Támesis del Reino Unido por la investigación y el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor», agregaron.

Y dejaron una última frase como conclusión: «Nunca fue un príncipe. Por los sobrevivientes de todo el mundo, Virginia hizo esto por ustedes».

Los correos electrónicos del ex príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

El arresto de Andrés deja abierta la posibilidad de un juicio penal, tras más de 15 años de haber estado bajo la lupa por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el financista que apareció muerto en su celda en agosto de 2019 mientras aguardaba ser juzgado.

Si la fiscalía de la corona decide procesar al tercero de los cuatro hijos de la difunta reina Isabel II y del príncipe Felipe, la condena podría extenderse hasta cadena perpetua.

Se trata de un delito financiero y no de índole de abuso sexual. En el marco de la desclasificación de los archivos Epstein, salieron a la luz los correos electrónicos que intercambió con Andrés.

El ex príncipe le habría aportado documentación de sus viajes y oportunidades de negocios en Singapur y Afganistán, cuando fue designado enviado británico, y esa información gubernamental era confidencial.

Sin embargo, la policía británica también investiga los 90 vuelos del «Lolita Express», el avión vinculado al caso Epstein, que llegaron al aeropuerto británico de Stansted, trasladando chicas desde Rusia, Letonia y otros lugares. En esas pericias también se baraja el nombre del ex príncipe.

La participación de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) en el caso supone una nueva escalada, porque la NCA se ocupa de la delincuencia grave y organizada.

Su participación, junto a múltiples fuerzas policiales que revisan material del Departamento de Justicia relacionado con Epstein, indica que la investigación pasado a una fase nacional coordinada.

La denuncia de Virginia Giuffre contra Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés

«La búsqueda de justicia no se detiene con Epstein: las élites que traficaron conmigo y con tantos otros están cayendo; el castillo de naipes comenzará a caer», era la descripción del perfil de Instagram de Giuffre. Esa había sido su misión desde que radicó la primera demanda ante la Justicia.

A modo de contexto y antecedente, cabe recordar que en 2015 Giuffre emprendió acciones legales contra Epstein. Radicó una denuncia por abuso sexual y tráfico de menores, donde aseguró que la habían obligado a mantener relaciones sexuales con hombres «ricos y poderosos» desde sus 16 años.

En 2021 Virginia se presentó de nuevo ante la Justicia, esta vez con una demanda civil contra Andrés, donde afirmó que él la violó tres veces en el marco de la red de tráfico sexual de Epstein, entre 1999 y 2002, y que la primera vez ella tenía 17 años.

«Mi abogado presentó una demanda contra el príncipe Andrés por abuso sexual bajo la Ley de Víctimas Infantiles», informó Giuffre en aquel entonces. El príncipe y duque de York negó rotundamente los hechos en ese momento.

En el juicio Virginia mostró una foto donde él la abraza y la toma por al cintura en uno de los encuentros, y detrás suyo aparece sonriente Ghislaine Maxwell, la socia y expareja de Epstein, que desde 2021 cumple una condena de 20 años de cárcel tras ser declarada culpable de complicidad en los delitos cometidos por Epstein y tráfico sexual de menores.

Virginia contó que conoció a Maxwell mientras trabajaba en el resort Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach, Florida, y la señaló como una «madama» que reclutaba chicas para darle masajes privados a Epstein.

Los turbulentos últimos días de Virginia Giuffre

Virginia atravesaba un divorcio luego de 22 años de matrimonio, y en medio de su internación había denunciado a su ex esposo por abuso, Robert Giuffre.

«Pude luchar contra Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, quienes abusaron de mí y me traficaron. Pero no pude escapar de la violencia doméstica en mi matrimonio hasta hace poco. Tras la última agresión física de mi esposo, ya no puedo callar», expresó en diálogo con la revista People en su última declaración pública.

Giuffre era madre de tres hijos, y en posteos anteriores reclamaba verlos, y aseguraba que en medio de los conflictos legales y la turbulenta separación, su ex marido «les había llenado la cabeza de mentiras». «Pasé por los peores infiernos en mi vida, pero esto sin dudas es lo que más me duele, estar lejos de mis hijos», había escrito.

El domingo 30 de marzo de 2025 hizo su último posteo público en Instagram, donde aseguró que le quedaban cuatro días de vida tras sufrir un accidente automovilístico. Lo siguiente que se supo fue la confirmación del fallecimiento en otro comunicado de su familia.

«Virginia se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida; fue una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes, y al final, el costo del abuso fue tan alto que se volvió insoportable para Virginia», indicaba el texto escrito por su familia en medio del trágico duelo.