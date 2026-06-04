La ex policía hot de la Ciudad, involucrada en un triple choque fatal en la autopista Riccheri

Nicole Gabriela Verón (25), exagente de la Policía de la Ciudad separada de la fuerza tras la viralización de videos eróticos en los que aparecía con el uniforme, quedó involucrada en un confuso episodio luego de que se hallaran drogas en el vehículo en el que viajaba, participante de un triple choque en la autopista Riccheri que dejó un fallecido.

El accidente ocurrió este miércoles alrededor de las 17 horas, en el kilómetro 23,6 de la autovía en dirección a Ezeiza. Se vieron involucrados una camioneta Ford EcoSport, un BMW Serie 4 y un Toyota Etios. Por causas que se intentan determinar mediante pericias, el conductor de la EcoSport, Hugo Javier López (48), perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol en la zona parquizada de la ruta. Como consecuencia del impacto, López fue despedido del automóvil y falleció en el lugar.

Las autoridades identificaron a los ocupantes de los otros vehículos. El conductor del Toyota Etios resultó ileso, al igual que las tres mujeres que viajaban en el BMW, entre ellas Nicole Verón, una joven de 21 años que conducía el vehículo y una adolescente de 17 años.

Según fuentes oficiales, Verón abordó un patrullero de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina y ocultó detrás de uno de los asientos una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y ocho proyectiles. Durante la inspección del BMW, los efectivos hallaron marihuana y elementos para su fraccionamiento, por lo que informaron a la fiscalía de turno en Ezeiza.

El fiscal Carlos Hassan, a cargo de la Fiscalía N° 2 de Ezeiza, notificó a Verón sobre el inicio de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego, dado que, si bien no contaba con impedimentos, carecía del permiso para portación. Además, junto a sus acompañantes, se abrió un expediente por averiguación de ilícito vinculado a las drogas encontradas, para determinar si eran para consumo personal o si se relacionaban con el narcomenudeo.

Por otra parte, las tres mujeres y el conductor del Etios fueron notificados por el inicio de la causa judicial por el incidente de tránsito que provocó la muerte de López.

Quién es Nicole Verón, la “policía hot”

Nicole Gabriela Verón se hizo conocida luego de viralizarse videos en los que aparecía vestida con el uniforme de la Policía de la Ciudad, fuerza en la que prestó servicio durante tres años y medio hasta ser separada en diciembre del año pasado.

En el acta de exoneración, el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, señaló que “la conducta atribuida a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, chocando claramente con los principios y valores rectores de la vocación policial”.

La joven de 25 años realizaba videos eróticos para redes sociales usando el uniforme y fue apartada de la fuerza tras la viralización de ese contenido. Posteriormente, creó una cuenta en OnlyFans, plataforma en la que publica material erótico con acceso mediante suscripción paga.

En declaraciones a Clarín, Verón admitió su arrepentimiento y reconoció el error, aunque aseguró que no tuvo la intención de ofender a la institución policial. “Empecé haciendo videos audaces, con otra ropa, y todo iba más o menos normal, no pasaba nada, tenían visibilidad pero ninguna locura…” explicó.

Además, reveló que en un mes llegó a facturar seis millones de pesos, diez veces más que lo que percibía en la Policía mientras estaba de licencia médica. “Cuando empecé a ver lo que estaba ganando, me puse a producir a pleno. Era un monto soñado al que no me podía negar por una actividad tranquila, que hago en una casa y en la que no molesto a nadie. No es ningún pecado, no me encuentro con gente, nadie me toca, no soy una prostituta. Sí, me pude haber equivocado al usar el uniforme oficial, pero te juro que no lo sabía”, afirmó.

Desde el 4 de junio del año pasado, Verón se encontraba bajo licencia médica por las secuelas de una situación de violencia de género sufrida con su última pareja.