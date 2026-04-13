La ex fiscal Fein vuelve a declarar en la causa por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman

La ex fiscal de instrucción Viviana Fein vuelve a declarar este lunes en la causa en la que se la investiga por no preservar adecuadamente la escena de la muerte de Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó su procesamiento por el delito de encubrimiento agravado.

Fein se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, frente al juez federal Julián Ercolini, quien la convocó a prestar nueva declaración tras un pedido realizado por la propia ex fiscal.

“El motivo de este requerimiento radica en la necesidad de mi defendida de aclarar las afirmaciones contenidas en el dictamen presentado el miércoles pasado, en el que el agente fiscal solicita su auto de procesamiento por encubrimiento, ya que muchas de las respuestas brindadas durante el interrogatorio fueron malinterpretadas o sacadas de contexto”, sostuvo el abogado de Fein, Lucio Simonetti.

La causa, que se tramita en paralelo a la investigación sobre la muerte de Nisman, considerada por la justicia como un homicidio, indaga si se cometieron irregularidades en la escena del hecho que habrían perjudicado el avance del expediente. Además de Fein, están imputados Manuel de Campos, primer juez del caso; el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni; el ex funcionario del Ministerio de Seguridad Darío Ruiz; y ex jefes de la Policía Federal y la Prefectura Naval.

Alberto Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015, en el baño de su departamento, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán relacionado con el atentado a la AMIA. Fein fue la primera fiscal a cargo de la causa hasta que se transferió al fuero federal y, en abril de 2016, se jubiló.