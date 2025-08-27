La esposa de Bruce Willis dice que el actor goza de buena salud, pero que le falla el cerebro y pierde el lenguaje

Hace dos años, Bruce Willis (70) fue diagnosticado con demencia frontotemporal, meses después de tomar la decisión de dejar la actuación. Desde entonces, tuvo que ir adaptándose a sus nuevas limitaciones, que cada vez son más complicadas.

En una reciente entrevista para un especial de ABC News, Emma Heming Willis, la esposa de el actor de Duro de matar, habló por primera vez con lujo de detalle sobre los avances de la enfermedad de su marido y cómo lo viven como familia.

“Bruce todavía se mueve muy bien. En general, goza de muy buena salud. Es sólo que su cerebro le está fallando… El idioma está desapareciendo, y, bueno, aprendimos a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es simplemente… diferente”, explicó.

Recordemos que, en el año 2022, la familia de Willis contó en un comunicado que el actor fue diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral que afecta la capacidad de comunicación. Fue recién un año más tarde que la enfermedad evolucionó y se convirtió en demencia.

Bruce Willis transita su enfermedad junto a su esposa, Emma, y sus dos hijas en común.

Los primeros indicios

Para Emma, el primer indicador de que su esposo no estaba bien fue que, en situaciones como reuniones familiares, donde solía participar activamente en la conversación, empezó a estar más tranquilo y callado que nunca. “Cuando la familia se reunía, él se derretía un poco. Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario fue alarmante y aterrador”, aseguró.

Y, aunque ahora la enfermedad ya avanzó bastante, la esposa de Bruce Willis cuenta que, algunos días, todavía es capaz de volver a su eje y ser el de siempre: «Tiene una risa tan sincera. A veces veo ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa burlona, ​​y me transporto. Y es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van».

“Después de que recibiéramos el diagnóstico, yo necesitaba desesperadamente apoyo. Solo me dieron un folleto sobre su condición y me dijeron que no había nada que se pudiera hacer, porque actualmente no hay tratamientos disponibles”, detalló la modelo.

Demi Moore está cerca de Bruce Willis mientras transita su enfermedad.

Pero para su suerte, el resto de la familia de Bruce acompaña a Emma en este momento, incluyendo a su exesposa, Demi Moore, y a su hija Rumer Willis.

De hecho, para el día del padre, Rumer hizo un emotivo posteo en su cuenta de Instagram en el que habló del difícil momento que están pasando como familia. “Siento un profundo dolor en el pecho por hablar con vos y contarte todo lo que hago y lo que está pasando en mi vida”, expresó la joven.

Y sumó: “Abrazarte y preguntarte sobre la vida, tus historias, tus luchas y tus éxitos. Ojalá te hubiera hecho más preguntas mientras aún podías contármelo todo. Pero sé que no querrías que estuviera triste hoy, así que intentaré simplemente estar agradecida, recordándome lo afortunado que soy de que seas mi papá y de que todavía estés conmigo y aún pueda abrazarte, besarte la mejilla y acariciarte la cabeza. Puedo contarte historias”.

Rumer Willis, la hija de Bruce, se sinceró en Instagram sobre el doloroso diagnóstico de su padre.

Bruce tuvo dos hijas más con Emma: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11. Ahora, con Willis enfermo, su esposa debe hacerse cargo sola de la crianza. Pero, según reveló, a pesar de todo, agradece que el actor esté en este mundo para, aunque sea, verlas crecer.