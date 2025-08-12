La Escondida: volcó un auto en la RP N°9 tras esquivar un animal silvestre

12 de agosto de 2025 Lectores: 92

La Escondida. Un Fiat gris volcó esta mañana sobre la banquina de la Ruta Provincial N°9, a la altura del kilómetro 3, luego de que su conductor intentara esquivar un animal silvestre que ingresó a la calzada.

El vehículo era conducido por un hombre de 41 años y viajaba como acompañante una mujer de 39. Ambos ocupantes resultaron ilesos, aunque el automóvil sufrió daños materiales de consideración.

Según el relato del conductor, la maniobra evasiva provocó la pérdida de control del rodado, que terminó volcando sobre la banquina. Minutos después arribó personal policial, que asistió a los ocupantes y preservó la escena.

Precaución en rutas

Las autoridades recuerdan extremar las precauciones al transitar por zonas rurales y pavimentadas donde puede haber fauna suelta, especialmente en tramos con poca visibilidad.