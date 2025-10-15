La Escondida incorpora motoguadañas para mantenimiento de espacios verdes

15 de octubre de 2025 Lectores: 32

La Municipalidad de La Escondida incorporó nuevas motoguadañas para el mantenimiento de espacios verdes. La iniciativa, liderada por el intendente Alfredo Caballero, busca reforzar el cuidado en escuelas, barrios y accesos a la ciudad.

Cada escuela contará con personal municipal asignado para el mantenimiento de sus espacios verdes, equipado con las nuevas herramientas. El trabajo también se reforzará en plazoletas, barrios y accesos a la ciudad.

Con esta inversión, el Municipio afirma continuar fortaleciendo el cuidado de los espacios compartidos. El objetivo es acompañar a instituciones educativas y vecinos, avanzando con mayor autonomía y presencia en la comunidad.

El comunicado municipal no detalla la cantidad de motoguadañas adquiridas ni el costo total de la inversión.

FUENTE: D.C. Elisa.