La Escondida incorpora motoguadañas para mantenimiento de espacios verdes

La Municipalidad de La Escondida incorporó nuevas motoguadañas para el mantenimiento de espacios verdes. La iniciativa, liderada por el intendente Alfredo Caballero, busca reforzar el cuidado en escuelas, barrios y accesos a la ciudad.

Cada escuela contará con personal municipal asignado para el mantenimiento de sus espacios verdes, equipado con las nuevas herramientas. El trabajo también se reforzará en plazoletas, barrios y accesos a la ciudad.

Con esta inversión, el Municipio afirma continuar fortaleciendo el cuidado de los espacios compartidos. El objetivo es acompañar a instituciones educativas y vecinos, avanzando con mayor autonomía y presencia en la comunidad.

El comunicado municipal no detalla la cantidad de motoguadañas adquiridas ni el costo total de la inversión.

 

