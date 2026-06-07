La emoción de Pablo Echarri y Nancy Dupláa en el último adiós al Indio Solari: «Hasta siempre»

Este domingo, miles de personas se acercaron durante todo el día al microestadio municipal «José María Gatica» de Villa Dominico para rendirle un último homenaje a Carlos Alberto Solari, conocido como el «Indio», el mítico líder y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien falleció el pasado viernes 5 de junio a los 77 años.

Entre los más de 200 mil fanáticos que pudieron despedir al músico, estuvieron presentes Nancy Dupláa y Pablo Echarri, acompañados por su hijo menor, Julián Echarri. La reconocida actriz expresó su emoción en su cuenta de Instagram con un mensaje: «Gracias Indio», junto a un emoji de corazón roto, junto a una imagen del féretro rodeado por remeras y banderas dejadas por los seguidores.

Minutos más tarde, Dupláa publicó otra fotografía en la que aparece de espaldas junto a Echarri. En un mensaje posterior, la actriz plasmó su dolor y reflexión: «¿Y ahora?… Nos quedan tus frases como mantras… Y tu guía trascendental como la de todo Rey Espiritual. Ahora… juntarnos… organizarse y hacer valer… como nos venís preparando… la transformación. Hasta siempre Indio». La publicación recibió numerosas reacciones y comentarios.

Además, tras conocerse la noticia del fallecimiento, ambos artistas expresaron su tristeza en las redes sociales. Dupláa compartió: «Gracias Indio. Hoy duele… Pero me quedan tus canciones. Resignificando todo… En la parada de los colectivos… Con mi walkman… Después mi discman, pero siempre conmigo… Bancando mis dolores y acompañando mi existir… Me hiciste bien… Hasta siempre Mister», acompañando sus palabras con un video que muestra imágenes del músico junto a la canción «Encuentro con un ángel amateur», de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Por su parte, Echarri recordó su admiración desde joven: “Te seguí desde pibe, a todos lados, Cemento, los tugurios, los estadios, Racing, Chateau”. Destacó cómo Solari puso música y letra a sus sentimientos y a los de muchos jóvenes que no tenían más que una remera negra gastada, zapatillas de lona y unos pesos para la cerveza y la entrada.

El actor añadió: «En un momento pensé que no eras un músico, creí que eras una especie de ángel que veías en nuestro interior y le ponías las palabras justas, las que emocionan, duelen, las que te arremolinan y también te hacen bailar, las que te hacen entender lo difícil y hermosa que es esta vida”.

Finalmente, Echarri concluyó: “Gracias Indio Solari, me dejaste mucho más que bellas canciones. Hasta siempre”.