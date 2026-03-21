La economía creció 4,4% en 2025, según el INDEC

El Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 2,1% en el último trimestre de 2025 con respecto al mismo período de 2024 y la economía cerró el año pasado con un crecimiento del 4,4%. Así lo informó el INDEC en un reporte publicado este viernes.

Tanto en 2023 como en 2024 el PBI había cerrado con números negativos: -1% el año pasado y -1,6% el anterior. En 2022, en tanto, había subido un 5%.

El PBI se incrementó un 2,1% en el balance interanual del último trimestre, mientras que la variación fue de 0,6% -en términos desestacionalizados- con respecto al tercer trimestre de 2025.

Según el INDEC, los números anuales respondieron a la suba del Consumo privado (7,9%), del Consumo público (0,2%), de las Exportaciones (7,6%) y de la Formación bruta de capital fijo (16,4%).

Los sectores de actividad con más incremento fueron Intermediación financiera (24,7% i.a.), Explotación de minas y canteras (8,0%) y Hoteles y restaurantes (7,4%). Tienen una caída Pesca (-15,2%) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1%).

En tanto, en la comparación con el tercer trimestre de 2025 hubo un aumento las Exportaciones (5,0%) y el Consumo privado (1,7%). En cambio, hubo caídas en el Consumo público (-1,0%) y la Formación bruta de capital fijo (-2,8%).

Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico…

Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias…

Fin.

— Javier Milei (@JMilei) March 20, 2026

Poco después de la publicación, ya aterrizado en Hungría, Javier Milei celebró el informe.

«Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico… Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias…», escribió el Presidente en su cuenta de X.