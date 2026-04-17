La dura sanción para Marcos Rojo tras la catarata de insultos al árbitro Zunino en el clásico de Racing vs River

La expulsión de Marcos Rojo en el clásico entre Racing Club y River Plate cerró un capítulo conflictivo para el jugador. El Tribunal de Disciplina de la AFA le impuso una sanción de cuatro fechas tras su agresión a Lucas Martínez Quarta y la serie de insultos dirigidos al árbitro Sebastián Zunino.

Rojo, ex Boca Juniors, recibió la tarjeta roja en el segundo tiempo por un golpe sin balón sobre Martínez Quarta, acción que fue revisada y sancionada como conducta violenta mediante el VAR. Sin embargo, el informe arbitral destacó que lo más grave ocurrió posteriormente.

Según el acta oficial, el defensor tuvo una reacción desmedida contra Zunino, profiriendo insultos reiterados. Entre las expresiones consignadas, el árbitro detalló: “Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda”.

Además, el documento señala que Rojo ya había recibido una amonestación previa por protestas, lo que agravó su situación disciplinaria.

El informe también puntualizó la expulsión de un miembro del cuerpo técnico de Racing por insultos al cuarto árbitro, reflejando el ambiente tenso que se vivió durante la derrota del equipo de Avellaneda en el Cilindro.

En una noche complicada desde el aspecto futbolístico —marcada por un error de Rojo en el primer gol de River—, el defensor terminó envuelto en una polémica que le impedirá jugar al menos durante cuatro fechas. Queda la expectativa de que Racing avance a los playoffs por el título y que el entrenador Gustavo Costas decida incluirlo posteriormente.