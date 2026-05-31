La dura experiencia del padre de Agostina tras encontrar el cuerpo

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega, relató el momento en que llegaron al descampado en Córdoba donde se confirmó la peor noticia. “Nunca había estado en presencia de un silencio tan doloroso”, expresó en declaraciones .

Según contó, Gabriel Vega, padre de la adolescente, aún no logra asimilar lo ocurrido. “Está muerto en vida, no puede entender”, explicó. Incluso, horas antes mantenía la esperanza de encontrarla con vida.

“Estábamos rastrillando y buscando un cuerpo, pero en algún momento del día él me hablaba de su hija viva. Me decía que cuando terminara todo nos íbamos a encontrar con Agostina, que la iba a conocer, que iba a ver cómo era su hija”, relató Alaniz.

Recordó que minutos antes del hallazgo habían hablado sobre esa posibilidad. “Estábamos haciendo planes para verla, para charlar con ella. Fue una hora antes de la aparición del cuerpo”, añadió.

La abogada señaló que fue el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien le confirmó la noticia, y que ella no pudo comunicársela directamente al padre. “No le pude decir nada. Le pedí por favor que se lo dijera él. Con lo que acabábamos de hablar”, concluyó.

Por último, anticipó que esperarán los resultados de la autopsia para definir la calificación legal del caso.