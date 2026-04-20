La dupla Maicon Paulus-Maxi Brunner ganó el Rally Integración Eldorado-Victoria

El binomio de San Vicente hizo una gran segunda etapa y terminó celebrando en la General y la categoría Hibrido. Marcos y Lisandra Marchiotti celebraron su primer triunfo en la N6. El local Tomas Schroder se llevó la general de las motos y Ricardo Maletti se impuso en los Quads

El binomio de San Vicente integrado por Maicon Paulus-Maxi Brunner (Toyota Etios) ganó la clasificación general del Rally Integración Eldorado-Victoria, que se disputó ante un gran marco de público. Por su parte, el local Tomas Schroder se llevó la general de las motos y Ricardo Maletti hizo lo propio entre los Quads.

La segunda etapa fue clave para que el binomio de San Vicente marque claras diferencias con el binomio Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti (Ford Ka) y se terminó llevando la Hibrido por 26s5/10. Tercero fue Cristian Andrez-Jorge Kondratiuk (Ford Fiesta).

Paulus-Brunner se llevó el premio Rectificaciones Sur por ganar la General y además sumó buenos puntos por ganar el Power Stage (PC8) y se prende en el campeonato de la Hibrido.

En el Grupo A, Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol) volvió a ganar y sigue agrandando su historial como el ganador más longevo, además de escaparse en el campeonato. Segundo terminó Bruno y Jorgelina Alcaraz (Peugeot 307).

En la Clase RC5, la dupla de Aristóbulo del Valle Sebastián Potschka-René Dos Santos (Ford Fiesta Kinetic) vino toda la carrera corriendo desde atrás y en el Power Stage ganó el tramo, pasó al frente en la categoría y terminó ganado por 13s6/10, sobre la dupla bonaerense David Trump-Nils Wahlberg (Peugeot 208). Tercero fue el binomio Agustín y Alejandro Garzón Maceda (VW Gol Trend).

En la Clase N6, a la dupla de Dos Arroyos integrada por Sebastián Otto-Sandra Ascona se le rompió el cable de acelerador del VW Gol en el PC7 y cedió el liderazgo a manos del binomio de Santa Rita Marcos y Lisandra Marchiotti (VW Gol) que con un andar sólido y parejo terminó celebrando su primera victoria en la categoría. Segundo fue Otto-Ascona y tercero fue Nicolás Pellizer-Rony Meter (VW Gol), que alcanzó su primer podio en la tercera carrera en la categoría.

En la AZ volvió a ganar Víctor Balbuena-Carlos Glocker. Segundo se ubicó Marcelo y Javier Makarchuk (VW Gol).

En la numerosa N2 se impuso el binomio de Montecarlo, Andres Kruse-Nelson Gimenez (VW Gol). Segundo fue Fabio Bloch-Carlos Pristupa (Ford Ka) y tecero el binomio campeón integrado por Alexis Stahl-Gerónimo Cabañas (Ford Ka).

Entre las motos, ganó la general y la E1, el local Tomas Schroder (KTM 450), la E2 fue para Alvaro Aquino (Yamaha WR), en la E3, se impuso Nicolás Gogolin (Honda) y en la E4 venció Carlos Godoy. (Honda XR 200).

Entre los Quads la general y la Quad Estándar, fue para el montecarlense Ricardo Maletti (Raptor 700). En la Quad Principiantes ganó Osvaldo Mazur (Yamaha Raptor 350) y segunda fue la local Tatiana Duarte (Yamaha Rapto 700).

La próxima fecha, la tercera del calendario, se disputará el 5, 6 y 7 de junio en localidad a confirmar por la AMPyNaR.