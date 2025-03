La dupla Héctor Finke-Marcos Espindola ganó una trabajada carrera en El Soberbio

El binomio de Aristóbulo del Valle hizo una gran segunda etapa y terminó venciendo en la general y en la categoría Hibrido en la primera fecha del Misionero de Rally. Lucas Jambrina logró su primer triunfo en el Grupo A. Müller se llevó la AZ. Kaczurek volvió a la victoria en la N2 y Gabriel Kobernik hizo lo propio en la N6. La RC5 fue para Lisandro Vidal Rodríguez. La próxima fecha será en abril en Eldorado

La dupla Héctor Finke Jr-Marcos Espindola (VW Gol Trend) ganó la primera fecha del Campeonato Misionero de Rally que se disputó por los caminos de El Soberbio ante un gran marco de público.

La segunda etapa fue apasionante. El binomio de Aristóbulo del Valle arrancó presionando y descontó los 14 segundos que le llevaba la dupla de El Soberbio Cristian Andrez-Jorge Kondratiuk (Ford Fiesta Kinetic). Faltando un pc para el final, Finke llegó a la cima de la carrera por 7 segundos. La dupla de El Soberbio intentó recuperar lo que fue suyo durante gran parte de la carrera, pero no le alcanzó y terminó segunda a 3 segundos de Finke. Tercero fue Maicon Paulus-Maxi Brunner (Toyota Etios), que sumó los 3 puntos por ganar el Power Stage.

Así Finke logró una de sus victorias más trabajadas y sumó su quinta victoria consecutiva en la categoría Hibrido con un acumulado de 59m52s3/10.

“La verdad que es mérito del equipo que trabajó muchísimo para resolver los problemas que tuvimos. Ayer bajamos nuestros tiempos y ellos bajaban aún más. Así que hoy salimos a presionar con todo lo que teníamos y por suerte se nos terminó dando, pero quiero felicitar a Andrez que hizo una carrera muy buena y me hizo a exigir al máximo”, comentó Finke en el podio.

Un triunfo muy emotivo

En el Grupo A, Lucas Jambrina-Raúl Lacheski (Renault 18) ganó su primera carrera. Fue una victoria muy emotiva ya que pasaron 26 años desde la última victoria de la familia Jambrina en el rally provincial. La última vez fue en 1999 cuando Juan, papá de Lucas, ganó en Fachinal. Ahora Lucas empieza a dejar su huella en el provincial.

“Se lo dedico a mi papá que nos trasmitió esta pasión y hoy no me pudo acompañar porque se esta recuperando de un problema de salud, así que va para el y todo el equipo de Miguel Marin que me entregó un misil”, dijo entre lágrimas.

El local Gabriel Cabral-Gustavo Behmetiuk (VW Gol) y Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol) completaron el podio.

Cortó la mala racha

En la N2, el binomio el binomio de la zona sur Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Gol) cortó una racha de 2 años sin victoria y volvió celebrar en lo más alto del podio en la apertura del año.

“Extrañábamos estar en el podio. Hasta el año pasado veníamos a correr sin ganas sabiendo que nos íbamos a tener chances, pero seguimos. Ahora los cambios que se hicieron en el reglamento demostraron que podemos ser competitivos con el Gol”, afirmó Kaczurek.

Andrés Kruse-Nelson Giménez (VW Gol) y Edgardo Del Rivero-Francisco Del Rivero (VW Gol) completaron el podio.

En la RC5, Lisandro Vidal Rodríguez-Agustín Schuster estrenó de la mejor manera el Ford Fiesta Kinetic y se llevó la victoria. Segundo fue Ricardo y Juan Pablo Pernigotti (Ford Fiesta Kinetic) y tercero quedó David Trump-Francisco Trasel (Ford Fiesta Kinetic). En la AZ Light, Diego Muller-Guillermo Pereira (VW Gol) ganó la carrera.

En la Clase N6, Gabriel Kobernik-Mathias Brettin (VW Gol Trend) sigue de racha y ahora ganó en el rally. El piloto de Hipólito Yrigoyen viene de ganar en el karting de tierra, ahora sumó su segunda victoria en el rally. Marcos y Kimberly Marchiotti (VW Gol) y Gilberto Marchiotti-Diego Lovera (VW Senda) completaron el podio.

La próxima fecha del campeonato Misionero de Rally se disputará en las localidades de Eldorado y Colonia Victoria el 25, 26 y 27 de abril.

Clasificación Final-Por Clases

Orden Nro Binomio Clase Vehiculo Tiempo Total

1 351 Lucas Jambrina-Raúl Lacheski A Renault 18 1:03:52,9

2 377 Gabriel Cabral-Gustavo Behmetiuk A VW Gol 1:07:06,4

3 314 Pablo Koch-Marcelo Horchuk A VW Gol 1:16:44,6

4 310 Gabriel Mello-Luis Ribas de Amaral A VW Gol 1:24:02,7

5 323 Adrián Pettersen-Yamil Pettersen A Renault 18 2:04:53,5

AB 324 Diego Jacovoski-Kevin Jacovoski A VW Gol Power 1:39:18,6

AB 356 Julio Romi-Luciano Kroch A Ford Focus 2.0 2:30:24,4

AB 321 Gabriel Bunine-Agustín Olsen A Ford Fiesta 2:36:24,1

AB 396 Juan Cabral-Cristian Velásquez A VW Gol 3:02:42,3

1 737 Diego Müller-Guillermo Pereira AZ VW Gol 1:46:44,9

AB 799 Javier Holtzbach-Dalila Pettersen AZ VW Gol 1:29:26,0

AB 790 Fabián Kraimer-Carlos Batista AZ VW Gol 2:19:20,6

1 101 Héctor Finke-Marcos Espindola Hibrido VW Gol Trend 0:59:52,3

2 192 Cristian Andrez-Jorge Kondratiuk Hibrido Ford Fiesta Kinetic 0:59:55,9

3 151 Maicon Paulus-Máximo Brunner Hibrido Toyota Etios 1:00:37,6

4 122 Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti Hibrido Ford Ka 1:03:18,8

5 108 Seudónimo Abott&Costelo Hibrido Ford Ka 1:08:06,4

6 121 José Luis Leiva-Carlos Álvaro Lorenzo Hibrido Toyota Yaris 1:12:59,5

1 252 Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula N2 VW Gol Power 1:09:26,1

2 232 Andrés Kruse-Nelson Giménez N2 VW Gol G3 1:12:20,2

3 293 Edgardo Del Rivero-Francisco Del Rivero N2 VW Gol 1:19:45,1

4 277 Marcelo Makarchuk- Ricardo Veloso N2 VW Gol Trend 1:48:21,9

AB 299 Alberto Krysvzuk-Federico Pérez N2 Ford Ka 2:04:01,8

AB 290 Matías Krysvzuk-Yunior Hesselmann N2 VW Gol 2:54:49,4

1 633 Gabriel Kobernick-Mathías Brettin N6 VW Gol Trend 1:09:29,1

2 614 Marcos Marchiotti-Kymberlyn Marchiotti N6 VW Gol 1:09:44,2

3 625 Guillermo Marchioti-Diego Lovera N6 VW Senda 1:10:37,5

4 615 José Boni-Mariana Boni N6 Fiat Regatta 1:28:17,0

5 699 Oscar Sosa-Jorge Sosa N6 VW Gol 1:40:28,5

6 612 Esteban Basiluk-Gabriel Danekilde N6 Ford Ka 2:12:11,5

AB 628 Pablo De Franchesco – Gomez Dario N6 VW Gol 1:26:35,5

AB 632 Martín Godoy-Milton Rivero N6 VW Senda 1:55:30,7

AB 618 Nicolás Robledo-Daniel Robledo N6 Ford Ka 2:00:32,9

AB 648 Angel Konopka-Aylen Konopka N6 Fiat Palio 2:03:51,3

AB 613 Saúl Alvez-Cristian Mieth N6 VW Gol Trend 2:54:36,0

AB 686 Yonas Muller-Richardt Fredrich N6 VW Gol 2:56:29,3

AB 611 Aldo Encina-Damián Hawrysz N6 Fiat Palio 3:06:59,6

1 209 Lisandro Vidal Rodríguez-Agustín Schuster RC5 Ford Fiesta Kineti c 1:05:52,0

2 222 Ricardo Pernigotti-Juan Pablo Pernigotti RC5 Ford Fiesta Kinetic 1:06:46,7

3 204 David Trump-Francisco Träsel RC5 Ford Fiesta Kinetic 1:08:04,5

4 203 Luis Da Luz-Enzo Dos Santos RC5 Ford Fiesta Kinetic 1:15:05,3

AB 221 Junior Boher-Ezequiel Pereira RC5 VW Gol Trend 2:17:19,5