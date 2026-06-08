La dupla Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti ganó el Rally Paraná Medio

El binomio Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti (Ford Ka) ganó la 3° fecha del Misionero de Rally, que se disputó por los caminos vecinales de Jardín América, Puerto Leoni, Colonia Polana, Hipólito Yrigoyen y General Urquiza.

La dupla de San Vicente Maicon Paulus-Maxi Brunner (Toyota Etios), que había dominado gran parte del Rally Paraná Medio, pero penalizó 3 minutos, y eso le costó la carrera. Así, el binomio integrado por Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti (Ford Ka) acumuló 50m42s1/10, sumó su primer triunfo de la temporada y la categoría Hibrido tuvo tres ganadores diferentes en las tres primeras fechas del año.

Vidal Rodríguez, que estuvo de cumpleaños hace unos días, se regaló una victoria que lo vuelve a meter de lleno en la lucha para retener el título. Segundo terminó Paulus- Brunner y completó el podio seudónimo Abott-Costello (Ford Ka).

En el Grupo A, Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol) sumó su tercera victoria consecutiva y sigue firme en la defensa del título. Segundo fue la dupla Bruno Alcaraz-Jorgelina Alcaraz (Peugeot 208) y tercero quedó Fernando Schmit-Macarena Stepanenko (Honda Civic).

En la AZ Light, el binomio de Santa Rita integrado por Diego Müller-Rafael Ortega (VW Gol) cortó la mala racha de tres abandonos y se alzó con la victoria. Segundo terminó Martín Godoy-Tatiana Mercado (VW Senda).

La N2 tuvo una definición apasionante y quedó en manos de Fabio Bloch-Carlos Pristupa (Ford Ka), que logró su primer triunfo con un acumulado de 56m30s, en su cuarta carrera en la categoría. Segundo, en gran remontada, terminó Gabriel Cabral-Juan Reinher (VW Gol Trend) y tercero fue el binomio campeón Alexis Stahl-Gerónimo Cabañas (Ford Ka).

En la N6, se impuso Sebastián Otto-Sandra Ascona (VW Gol) y completaron el podio Marcos Marchiotti-Lisandra Marchiotti (VW Gol) y Nicolás Pellizzer-Rony Metner (VW Gol).

Otra definición para el infarto fue la Clase RC5. Sergio Zarza-Hugo Espínola venían dominando la categoría, pero empezaron a tener problemas eléctricos en su Ford Fiesta. Pese a eso, la dupla de Iguazú presentó pelea hasta el final. Pero la dupla de Aristóbulo del Valle integrada por Enzo Dos Santos-Antonella Gsell (Ford Fiesta Kinetic) tiró todo en la segunda etapa, pudo descontar los 29 segundos de ventaja que le llevaban y terminó ganando la carrera por 19s3/10, sumando así su primera victoria en la categoría. La RC5 también sumó su tercer ganador distinto en lo que va de la temporada. Tercero terminó David Trump-Nils Wahlberg (Peugeot 208).

La próxima fecha, la cuarta de la temporada, será el 31 de julio y 1, y 2 de agosto en Leandro N. Alem.