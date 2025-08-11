La dupla Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti ganó el Rally de Puerto Rico

El binomio posadeño se llevó la general y la categoría Hibrida. Sergio Zarza-Hugo Espinola ganaron una definición histórica en la RC5.

Los otros vencedores fueron: Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (N2), Javier Holtzbach-Dalila Pettersen (AZ), Gabriel Kobernick-Matias Brettin (N6) y Gabriel Cabral-Gustavo Behmetiuk (Grupo A)

La clasificación general de la 4° fecha del Misionero de Rally, que se disputó por los caminos de Puerto Rico, quedó en manos de la dupla posadeña integrada por Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti (Ford Ka), que tuvo un andar sólido y en la jornada de hoy manejó la diferencias con sus rivales.

La dupla posadeña acumuló 45m41s2/10 para las 9 pruebas especiales y vencer en la general y en la categoría Hibrido. El binomio sumó puntaje perfecto y se aleja en la cima del campeonato de su categoría. Segundo fue José Luis Leiva-Maxi Lacheski (Toyota Yaris).

“Una carrera más difícil de lo que parecía. Nosotros fuimos cambiando distintas puestas a punto y es todo mérito del equipo que nos entrega un gran auto, un tanque, que se aguante todo. La experiencia fue la clave para pensar la carrera y eso nos viene dando resultado así que cuando planteamos la carrera la planteamos de esa forma, de ser pensando y de menos a más y por suerte los resultados se dan”, dijo Gabriel Vidal Rodriguez.

La definición de la RC5 fue apasionante y los tres principales protagonistas pasaron por la punta durante la segunda etapa. Llegaron a la definición con Lisandro Vidal Rodríguez-Agustín Schuster (Ford Fiesta) como líder por tan solo 5/10 sobre la dupla de Puerto Iguazú Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Fiesta) y por 2 segundos sobre Ricardo y Juan Pablo Pernigotti (Ford Fiesta), quien había dominado la mañana del domingo.

En el Súper, la última prueba del día, se impuso Zarza-Espinola y ganó al competencia por 1 segundo sobre Vidal Rodríguez-Schuster, que quedó segundo. Tercero terminó Pernigotti-Pernigotti que penó con una falla en la última prueba.

En el Grupo A, venció la dupla de El Soberbio Gabriel Cabral-Gustavo Behmetiuk (VW Gol Trend) pese al esfuerzo que hizo la dupla Fabio Montiel-César Ulrich (Renault 18), quien terminó segundo. Tercero finalizó Pauly Koch-Marcelo Houchuk (VW Gol).

En la AZ Light, ganó Javier Holtzbach-Dalila Pettersen (VW Gol) y el podio lo completaron Diego Muller-Fabio Bloch (VW Gol) y Ángel Konopka-Aylen Konopka (Fiat Palio).

En la N2, se impuso la dupla apostoleña Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Gol), seguido por la dupla de Montecarlo Andrés Kruse-Nelson Giménez (VW Gol). El binomio de Puerto Iguazú Benjamín Devechi-Oscar Olivera (VW Gol) había sido el más rápido en los caminos, pero se adelantó en la largada del PC8, recibió una penalización de 1 minutos y terminó tercero.

En la N6, ganó de punta a punta Gabriel Kobernick-Mathias Brettin (VW Gol Trend). Segundo fue Nicolás y Daniel Robledo (Ford Ka) y tercero fue José Boni-Mariana Boni (Fiat Regatta).

La próxima fecha, la 5ta del campeonato, se disputará el 12, 13 y 14 de septiembre en la localidad de Alba Posse.

Nota: Resultados sujeto a verificación técnica