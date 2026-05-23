La dramática definición del descenso en España: Demichelis necesita un milagro para salvar al Mallorca

Más allá de la disputa por la clasificación a la próxima edición de la Europa League y la Conference League, el principal atractivo de la última fecha de la Liga española, que se jugará casi en su totalidad el sábado a las 16 horas, será la batalla por la permanencia. Cinco equipos están involucrados en esta lucha: tres se salvarán y dos descenderán. Entre ellos, el más comprometido es el Mallorca de Martín Demichelis, que necesita una carambola muy poco probable para evitar el descenso a Segunda División.

Con el Real Oviedo ya condenado al descenso desde hace dos semanas, los otros dos boletos para la segunda categoría del fútbol español se definirán este sábado. Una particularidad de esta definición es que cuatro de los cinco equipos involucrados dependen exclusivamente de sus propios resultados para salvarse; solo el Mallorca necesita además de ayuda externa.

El equipo balear, penúltimo con 39 puntos, sufrió durante toda la temporada, aunque mostró una notable mejoría desde que Demichelis asumió como director técnico, acumulando 15 de los 33 puntos en juego en 11 partidos. Sin embargo, dos derrotas consecutivas, sobre todo la dolorosa caída ante Levante, un rival directo en esta lucha por la permanencia, complicaron severamente su situación.

El Mallorca deberá imponerse al ya descendido Real Oviedo el sábado en el Estadi Son Moix, en Palma de Mallorca. Pero no basta con eso: también requerirá que Elche y Osasuna pierdan y que Levante obtenga al menos un punto para salvarse, aprovechando su ventaja en caso de un triple empate con navarros y ilicitanos.

Cualquier otra combinación de resultados implicará el descenso del Mallorca, salvo que ocurra un hecho sumamente improbable en una liga como la española, donde las diferencias suelen ser ajustadas: que gane al Oviedo, que Levante y Elche sumen puntos, que Osasuna pierda, y que, en un posible empate con Osasuna, el Mallorca logre revertir una diferencia negativa de ocho goles.

El panorama es sumamente complejo, pero Demichelis mantiene la confianza. “Dije que hasta el último día iba a ser el primero de los positivos y el mayor de los optimistas. La vida es hermosa y muy loca, y el fútbol es más loco que la vida. Entonces, ¿por qué no creer?”, señaló en la conferencia de prensa del viernes, víspera del partido más importante de la temporada. “Tenemos que cumplir y estaremos muy atentos a otros resultados, pero eso no debe influirnos. Tenemos que hacer un gran partido para nuestra gente y llegar a 42 puntos. Después, veremos si las matemáticas nos favorecen”, añadió.

Mientras el Mallorca buscará cumplir con su parte en esta permanencia heroica, Girona (40 puntos) y Elche (42) protagonizarán un duelo directo en el estadio Montilivi. Para los catalanes, la ecuación es sencilla: si ganan, se salvan; si empatan o pierden, descienden. Por su parte, Elche se asegurará la permanencia si suma al menos un punto; en caso de derrota, necesitará que Levante pierda, que Osasuna consiga puntos y que Mallorca no gane; o que Levante y Osasuna pierdan, y que Mallorca sí logre la victoria.

El Girona, dirigido por Míchel Sánchez, no ganó en sus últimos siete partidos (tres empates y cuatro derrotas) y debe romper esta racha en un encuentro que no admite más demoras. “Queda un partido y hay que ganarlo. La suerte es que será ante nuestra gente y somos capaces de hacerlo”, afirmó el entrenador.

Elche, cuyo arco defiende el bigandense Matías Dituro, obtuvo una valiosa victoria ante Getafe el fin de semana pasado y ahora debe completar la tarea en Girona. Fuera de casa, esta temporada registra un saldo de una victoria, cuatro empates y trece derrotas. “Queremos quedar en la historia del club y de la ciudad para siempre, mantener la categoría y lograr una puntuación histórica”, expresó su técnico Eder Sarabia.

Levante (42 puntos), con el defensa cordobés Matías Moreno entre sus figuras, enlazó tres triunfos consecutivos en las últimas fechas y se encuentra en una posición inesperada hace menos de un mes. Si consigue al menos un punto ante Betis en Sevilla, logrará la salvación sin depender de otros resultados. Su única posibilidad de descenso pasa por una derrota propia, la derrota de Elche ante Girona, que Osasuna sume y que Mallorca no gane.

Osasuna (42 puntos) es la cara opuesta al Levante. Hace poco más de un mes y medio peleaba por un cupo europeo, pero cinco derrotas en sus últimos seis partidos lo han llevado a esta alarmante posición. Sin embargo, con solo un punto en su visita a Getafe asegurará la permanencia. Solo descenderá si pierde y, además, Girona vence a Elche y Mallorca supera a Oviedo.

Así se disputará la 38ª fecha de La Liga española:

Sábado 23 de mayo, 16:00 horas:

– Real Madrid vs Athletic Club de Bilbao

– Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano

Domingo 24 de mayo, 16:00 horas:

– Villarreal vs Atlético de Madrid