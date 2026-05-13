La diplomacia sale a defenderse: debate en la UADE en pleno clima de protesta universitaria

En un auditorio colmado de jóvenes estudiantes y en simultáneo con una masiva marcha universitaria, académicos, diplomáticos y especialistas en relaciones internacionales se reunieron en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) para debatir sobre el presente y futuro de la política exterior y la labor diplomática. El encuentro llevó por título La Fábrica de la Diplomacia.

La apertura estuvo a cargo de Héctor Masoero, presidente de UADE; Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina; y Jorge Argüello, ex embajador argentino ante Estados Unidos, Naciones Unidas y Portugal, y presidente de la Fundación Embajada Abierta.

Argüello, que participó mediante un video grabado debido a que se encontraba de viaje, destacó el rol de los representantes de la política exterior en un contexto internacional en el que la diplomacia se ve particularmente golpeada y cuestionada, incluso por el gobierno de Javier Milei. Asimismo, mencionó como ejemplo a Estados Unidos, donde Donald Trump ordenó despedir a cerca de 200 diplomáticos de carrera del Departamento de Estado, entre ellos profesionales de reconocido prestigio.

Por su parte, el embajador Nadal defendió enfáticamente el papel del servicio exterior. Subrayó que la diplomacia está “al servicio de nuestros conciudadanos y dispuesta a escuchar a todos aquellos que quieran trabajar con nosotros”, y criticó las visiones “obsoletas” que se tienen sobre la actividad diplomática.

“Con frecuencia se imagina a los diplomáticos en una burbuja, inmersos en una vorágine de cócteles y ceremonias, protegidos por escudos diplomáticos, como si fueran una casta de parásitos que viven a expensas del contribuyente”, ironizó. Y agregó: “No, la diplomacia no es una cena de gala, es un trabajo de campo”.

El representante francés afirmó además que la tarea diplomática implica un contacto constante con representantes políticos, autoridades locales, medios de comunicación, empresas, universidades, ONG, asociaciones y centros de pensamiento. “Me alegra ver que la diversidad del público presente hoy en esta sala así lo demuestra”, señaló, en referencia a la amplia convocatoria del evento, pese al paso constante de manifestantes por la avenida Lima.

La Fábrica de la Diplomacia se organizó con el apoyo del Ministerio francés para Europa y Asuntos Exteriores, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y con la participación de la Cancillería argentina. Aunque el canciller Pablo Quirno no asistió finalmente, el Gobierno estuvo representado por Marcelo Buffetti, director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), quien reveló un dato sobre el interés que aún despierta la carrera diplomática.

A pesar del notable deterioro que atraviesa el ISEN bajo la gestión libertaria —que incluso evaluó su cierre— y de las fluctuaciones históricas de la política exterior argentina, este año se espera la postulación de alrededor de 600 candidatos para apenas 15 vacantes. Además, destacó que el perfil de los ingresantes mantiene una paridad casi exacta, con un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

Durante la jornada también expusieron Arnaud Miranda, investigador asociado del Centro de Estudios de la Vida Política Francesa (CEVIPOF) de Sciences Po Paris; Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella; Diana Tussie, directora de la Maestría en Relaciones Internacionales de FLACSO; y Carlos Quenan, profesor de Economía del Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Universidad Sorbona Nueva y vicepresidente del Institut des Amériques.

Asimismo, participaron Claudia Mojica, coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina, y Gabriel Salvia, presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), entre otros.