La denuncia de Carrió sobre la mansión de Pilar no consigue un juez que la investigue, mientras apuntan a Pablo Toviggino

Mientras, el juez federal Daniel Rafecas se declaró este miércoles incompetente para investigar la compra de una mansión de 10 manzanas en Villa Rosa, Pilar, Pablo Toviggino (46 años), tesorero de la AFA y brazo derecho del Chiqui Tapia, fue señalado por el «Tano» Angelici como el supuesto dueño de esa propiedad.

Lo cierto es que Toviggino lidera un grupo de diez empresas dedicadas a las finanzas, la ganadería y el transporte, además de manejar la Federación de Fútbol de Santiago. Su esposa María Julia del Castillo también es empresaria.

Hasta el 2023, Toviggino fue asesor rentado del diputado Sergio Massa y en marzo trascendió que el gobernador bonaerense Axel Kicillof iba a nombrarlo como director del Banco Provincia (BAPRO), pero hasta ahora no se concretó la medida. El “cerebro” de la AFA cobró como asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, donde había sido nombrado por Massa. La categoría de su nombramiento cobra actualmente un sueldo mensual de 1,7 millones de pesos. Toviggino negó haber sido el dueño en las sombras del streaming Carnaval, el que difundió los audios editados del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

En su cuenta de X (ex Twitter), Toviggino muestra fotos de su hija practicando equitación y la de un hijo que corre en la categoría Kart de autos, mientras cita a Perón y al Papa León XIV y sitios peronistas de las redes sociales.

Toviggino integró como socio o accionista las empresas DCT SRL, HT SRL, BORI SRL, SOCIAL HT SRL, INDUNOA SRL, SOMA SRL, INDUNOA, NORTE ARGENTINO SRL, 5 ESPERANZAS, y esa federación futbolera. En esa empresas figura Julia Argentina Orellana quien trabajó en la Tesorería del gobierno de Santiago del Estero que lidera, aunque ahora pasó a ser senador nacional, Gerardo Zamora.

Una de las primeras empresas que integró fue 5 ESPERANZAS SA con sede en Rosario, su ciudad natal, que tiene un amplio abanico de actividades incluyendo la financiera.

Mientras la denuncia de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, el dirigente del partido de Pilar Matías Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso no encuentra un juez que la investigue y siguen las dudas sobre el verdadero propietario de esa mansión que tiene un helipuerto propio con el nombre Neurus.

Helipuerto de la mansión de Pilar. Gentileza Matías Yofe de la CC.

En declaraciones al diario La Nación, el ex presidente de Boca Daniel Angelici, que vive en el barrio Villa Rosa de Pilar, dijo que «Toviggino es mi vecino».

Afirmó que la mansión era de Federico Tomasevich, dueño de la financiera Puente, y que luego se la quiere vender a él pero no lo quiso. Entonces, le propuso al ex crack de Boca y director de Talleres de Córdoba Carlos Tévez que lo comprara. Esto explicaría el tuit de Tévez en que se cruzó con Toviggino. «Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Babá», agregó el ex jugador de la selección. El tuit fue usado por Carrió en su denuncia.

Autos de colección guardados en la mansión de Pilar. Gentileza Matías Yofe.

La quinta de PIlar también, además, un haras de caballos árabes, pista de vareo equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples como una cancha de paddle. Y en las cocheras, Yofe mostró fotos de autos nuevos y de colección que estarían en su interior.

Más autos que estarían en la mansión de Pilar.

La denuncia de Carrió apunta contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte por la posible comisión del delito de lavado de activos previsto por el artículo art. 303 del Código Penal y, eventualmente, otros ilícitos precedentes. Conte trabaja como empleada doméstica.

La denuncian la presentaron ante el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina (PROCELAC) que la abrió ante el juez federal Daniel Rafecas.

En una resolución en la que se declaró incompetente y a la que accedió Clarín, Rafecas recordó que Luciano Nicolás Pantano creó el 10 de febrero de 2021 cuando constituye Central Park Drinks SRL junto a Diego Adrián Lucero. Pocos meses más tarde, el 31 de mayo de 2021, Pantano es designado presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa.

Catorce días después, el 30 de mayo de 2024, la empresa Real Central habría adquirido la propiedad, ubicada en la calle Misiones 4097, Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384 mts². Antes la firma se llamaba Central Park Drinks.

Rafecas señaló que Carrió denuncia a Pantano y Conte por la posible comisión del delito de lavado de activos previsto en el art. 303 del Código Penal de la Nación

Pero sostuvo que considerando “la inexistencia de un ilícito precedente (al lavado) que sea de competencia federal, sumado a la indudable naturaleza económica y financiera de la maniobra denunciada en autos y el bien jurídico tutelado por la figura típica aquí en cuestión, es posible concluir que, corresponde que sea el fuero en lo Penal Económico quien continúe interviniendo en las presentes actuaciones”.

“Por lo contrario, la especialización en ilícitos económicos que posee aquel fuero carecería de validez, si no le es reconocida su competencia para la investigación y los juzgamiento de estos delitos, agregó Rafecas.

Así la denuncia de Carrió fue a la cámara de ese fuero quien por sorteo la envió al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Pero Aguinsky está de vacaciones y la causa quedó en manos de su colega Javier López Biscayart. Ayer éste último recibió la causa y hasta ahora no había tomado ninguna medida al respecto.

Ante la indefinición de la Justicia, Carrió presentará una nueva denuncia ante la Justicia en las próximas horas.

En paralelo, para el mes de enero de 2023, Pantano asumió como presidente de la empresa Mendoza Wines SA y se asocia a Lucas Labbad – ex gerente general de Boca Juniors- en el negocio de los viñedos. Lucas Labbad es una figura reconocida dentro del ecosistema del fútbol argentino y adquirió notoriedad por su desempeño como Gerente General del Club Atlético Boca Juniors, durante la gestión del ex presidente de esa entidad y operador judicial Daniel Angelici.

Otra punta más para de los negocios que giran alrededor de la AFA.