La demanda millonaria de Dalma y Gianinna Maradona contra la ex jueza Makintach por su «inescrupuloso obrar»

Dalma y Gianinna Maradona presentaron una demanda por 600 millones de pesos contra la ex jueza Julieta Makintach (48) por daños y perjuicios, acusándola de un “inescrupuloso obrar” durante el primer juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60), el cual fue declarado nulo tras un escándalo judicial vinculado a la grabación de una serie documental protagonizada por la magistrada, destituida posteriormente.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Civil de la Nación por los abogados Fernando Burlando, Martín Leguizamón y Diego Fernández Saenz. En el escrito de 16 páginas, al que accedió Clarín, las hijas del ex capitán de la Selección Argentina responsabilizan a Makintach, a la productora La Doble S.A., a la decoradora de interiores María Pía Alemán y al guionista Juan Manuel D’Emilio, todos involucrados en la realización de la serie documental “Justicia Divina”.

El 15 de mayo del año pasado, durante el desarrollo del juicio por la muerte de Maradona, estalló el escándalo que derivó en la nulidad del proceso. Makintach fue señalada como una de las principales responsables del proyecto audiovisual, y tras iniciarse una causa judicial, fue destituida mediante un jury. Hasta ese momento, se habían realizado 22 audiencias y declarado 22 testigos, incluyendo a Dalma, Gianinna, Jana Maradona, Verónica Ojeda y tres hermanas del ex futbolista.

Los abogados expresaron que “existe un interés legítimo directo por el daño moral sufrido ante la afectación de la memoria, el honor y el derecho a un juicio justo de nuestro padre, que fue frustrado por el inescrupuloso obrar de la juez destituida Julieta Makintach, hecho de público y amplio conocimiento”. La demanda asciende a 600 millones de pesos en total (300 millones por cada una), equivalentes a casi medio millón de dólares, incluyendo intereses y costas.

A Makintach se le atribuye ser “la causante de la nulidad del juicio oral” realizado el año pasado, mientras que Alemán y D’Emilio fueron señalados como responsables de la dirección, edición, idea y concreción del proyecto documental.

Las denunciantes manifestaron haber sido “víctimas involuntarias de un grave avasallamiento a nuestra personalidad, intimidad, honra y honor, ya que se nos privó de modo grave, irregular e ilegal de llegar al final del juicio oral que investigaba la muerte de nuestro padre, debido al obrar inescrupuloso de la demandada, quien actuaba con el fin de participar en una miniserie del caso donde era protagonista. Un verdadero escándalo judicial que derivó en su destitución como magistrada”.

Respecto a la conducta de Makintach durante el juicio, los abogados calificaron su accionar como “antijurídico”, “desaprensivo, irregular, ilegal y negligente”.

Fernando Burlando, uno de los abogados, señaló a Clarín: “La denuncia busca poner las cosas en orden. Existe una responsabilidad civil por los daños que provocó. Fue insistencia nuestra y se lo explicamos a las chicas, porque correspondía. No hay que olvidar que también está en trámite la causa penal en San Isidro, así que existen daños colaterales en todos los ámbitos”.

### La destitución

Makintach fue destituida de su cargo de jueza debido al escándalo generado por su participación en la grabación del documental «Justicia Divina» durante el fallido juicio por la muerte de Maradona.

El jurado de enjuiciamiento, presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, dictó el fallo el 18 de noviembre en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores de Buenos Aires, que determinó la destitución de Makintach como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Isidro y subrogante del TOC N° 3, donde se llevaba adelante el juicio por la muerte de “El Diez”.

Además, fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales.

Kogan sostuvo que la magistrada “excedió los límites propios del ejercicio de la función judicial” y “incumplió los deberes inherentes a la magistratura al participar y colaborar de manera irregular en un proyecto comercial estrechamente vinculado con el juicio que tenía a su cargo y que se encontraba en pleno desarrollo”.

En sus descargos, Makintach no logró disipar “la apariencia de parcialidad ni la irregularidad funcional que las partes percibieron durante el proceso”, añadió la presidenta del jury.