La defensa de Jesica Cirio pidió que se rechace su detención: “Es insostenible pensar que se va a fugar”

La defensa de la modelo y conductora Jesica Cirio solicitó rechazar la detención solicitada por el fiscal federal Sergio Mola en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en la que también está imputado su expareja y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia argumentaron ante el juez federal Luis Armella que Cirio es una persona públicamente reconocida desde hace años, por lo que resulta inverosímil que se ocultara o que abandonara a su hija, actualmente en edad escolar. Además, destacaron que la modelo cursa un avanzado embarazo y consideraron “insostenible pensar que se fugará”.

La defensa también remarcó que Cirio siempre se mantuvo a derecho en la causa, sin entorpecer la investigación, y señaló que el video en el que aparece con millones de dólares en el vestidor de Insaurralde aún está bajo investigación.

El pedido de detención fue realizado el viernes por el fiscal Mola, quien sostuvo que ambos participaron en maniobras ilícitas para ocultar el dinero a través de la difusión de las imágenes. En esas grabaciones, Cirio aparece filmando bolsas, cajas, cajones y una valija con millones de dólares. La Fiscalía advirtió riesgos de que Insaurralde y Cirio pudieran obstaculizar la causa mediante ocultamiento de pruebas o incluso fugarse si permanecen en libertad.

Horas después del pedido, la defensa de Cirio presentó un escrito en el que solicitó que se rechace la detención, indicando que no tuvo acceso al dictamen del fiscal y que se enteró por los medios, incluido Clarín. Aseguraron que Cirio está a derecho desde el inicio del proceso, con domicilio constituido y verificado, y que siempre informó al tribunal sus viajes y regresos, sin que se le impusiera otra obligación en ese sentido.

Asimismo, señalaron que no existen pruebas de que Cirio haya contactado a testigos para influir en sus declaraciones, aunque confirmaron que una mujer que trabajó en la casa de San Vicente, Milagros Ayelén Escuderos, actualmente se desempeña para Cirio. Escuderos fue citada para declarar sobre si el vestidor mostrado en los videos corresponde a la propiedad de Insaurralde, dado que se investiga si fue modificado.

Respecto a las imágenes, la defensa indicó que si ese es el motivo para pedir la detención, la Fiscalía solicitó peritar el material. Afirmaron que de las imágenes no se puede establecer ni la fecha ni el lugar en que fueron tomadas y añadieron que existen nuevos testimonios que apuntan a una maniobra de extorsión vinculada a los videos, la cual Cirio denunció el año pasado en otra causa que luego fue archivada.

El juez Armella deberá resolver tanto el pedido de detención planteado por la Fiscalía como el rechazo solicitado por la defensa, además de considerar una serie de nulidades presentadas por los abogados de Cirio e Insaurralde tras la difusión de las imágenes.

La causa se originó a partir del viaje de lujo que Insaurralde realizó en septiembre de 2023 por el Mediterráneo a bordo del yate “Bandido”, acompañado por la modelo Sofía Clerici. En octubre de 2024, los fiscales Mola y Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitaron que se indague a Insaurralde por enriquecimiento ilícito, ya que sus ingresos públicos no justificaban dicho viaje, su patrimonio ni su nivel de vida, y por lavado de dinero, debido a que habría ocultado bienes a nombre de terceros, incluyendo a su exesposa Carolina Álvarez, sus hijos, un sobrino y otro familiar.

Tras este caso, Insaurralde renunció a su cargo como jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Desde marzo pasado, se realizó un peritaje contable sobre los bienes de los acusados y la documentación del expediente. La difusión de los videos marcó un nuevo rumbo en la investigación, ya que la justicia no duda de que el dinero contenido en las imágenes proviene de actividades ilícitas, motivo por el cual ahora debe resolver los pedidos de detención.