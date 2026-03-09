La curiosa historia detrás del logo de AC/DC: cómo surgió y quién lo creó

AC/DC regresa a la Argentina luego de 16 años. Harán tres shows en el estadio Monumental de River los próximos 23, 27 y 31 de marzo.

La venta de entradas se habilitó el año pasado y el sold out llegó en cuestión de minutos. Desde entonces, la expectativa entre los fans no deja de crecer a medida que se acercan las fechas de lo que promete ser uno de los shows más impactantes del rock en el país.

El primer encuentro de una fan con AC/DC

Ella era una chica que empezaba a entrar en la adolescencia. Tenía 13 años, amaba el hardcore punk y sus amigos eran “punkies” con crestas de colores, tachas y botas desgastadas, a quienes el futuro parecía no importarles.

De repente conoció el hard rock, el glam rock y varias ramas del rock de los años 80 y 90 que le fascinaron, a pesar de que eran más suaves de lo que venía escuchando y menos contestatarias.

Se sumergió en un gabinete infinito de bandas que iba desde Guns N’ Roses, Whitesnake, Def Leppard, Kiss, Van Halen, Motörhead, Aerosmith y Bon Jovi y un sinfín de agrupaciones que no alcanzaría a enumerar.

Y entre todas esas revelaciones hubo una foto que quedó grabada para siempre en su memoria: pocas imágenes en la historia del rock son tan poderosas como el logotipo de AC/DC, ese nombre atravesado por un rayo electrizante que representa energía pura, potencia y rock and roll sin concesiones. Ese símbolo no sólo identifica a una de las bandas más grandes de todos los tiempos, sino que se convirtió en una de las marcas visuales más reconocidas de la cultura popular global. Pero, ¿cómo nació este ícono?

Cómo nació el nombre y el símbolo de AC/DC

Aunque ella, la protagonista de esta historia todavía no había nacido cuando todo empezó, indagó en libros, sitios especializados y entrevistas a la banda para entender de dónde venía esa electricidad.

Todo comenzó en 1973, en Sídney, Australia, cuando los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young eligieron el nombre AC/DC a partir de las siglas que aparecen en los adaptadores eléctricos: Alternating Current/Direct Current (corriente alterna/corriente continua). Sentían que esa expresión técnica describía a la perfección la energía cruda y potente de su música.

Sin embargo, el logo que hoy todos reconocemos no apareció hasta 1977, con el lanzamiento del cuarto álbum Let There Be Rock. Fue diseñado por el director de arte Bob Defrin junto al reconocido diseñador gráfico Gerard Huerta, quien eligió una tipografía inspirada en la Biblia de Gutenberg. Entre las letras “AC” y “DC” incorporó un rayo, un gesto visual simple pero demoledor. La intención era clara: evocar monumentalidad, potencia y, sobre todo, electricidad.

Desde entonces, el símbolo permaneció en portadas, afiches, escenarios y toneladas de merchandising, hasta consolidarse como uno de los logotipos más emblemáticos de la historia del rock. Más que una marca, se convirtió en una declaración de principios.

En el universo del rock, donde la identidad visual muchas veces es tan poderosa como un riff inolvidable, pocas marcas alcanzan el nivel simbólico del rayo de AC/DC. «No es sólo un logo: es una descarga eléctrica convertida en tipografía», aseguró la fanática.

No solo AC/DC: los otros logos del rock que quedaron inmortalizados en la historia

La lengua de The Rolling Stones, creada en 1970 por el diseñador británico John Pasche, se transformó en un ícono global de rebeldía y provocación.

Las alas de Aerosmith: creado por Ray Tabano en 1974.

La tipografía incendiaria de Kiss: diseñada por Ace Frehley en1973

La carita sonriente de Nirvana: creada por el director de arte Robert Fisher en 1991.

Las pistolas cruzadas de Guns N’ Roses: conceptualizado inicialmente por el baterista Steven Adler y diseñado por el artista Billy White Jr. en 1986.

La cruz estilizada de Iron Maiden: fue diseñado por el bajista Steve Harris y debutó en 1980.

La tipografía afilada de Metallica: creado por el vocalista y guitarrista James Hetfield en 1983.

El escudo heráldico de Queen: tiene leones, ninfas, la corona y el ave fénix diseñados por el propio Freddie Mercury.

El asterisco rojo de Red Hot Chili Peppers: diseñado por el vocalista en 1984.

Medios especializados como Rolling Stone, Classic Rock Magazine y NME, además de portales de diseño como Creative Review y Logomyway, han destacado al logo de AC/DC entre los más reconocidos del rock clásico.

Porque cuando un logo deja de ser solo una marca y se vuelve identidad generacional, ya no pertenece únicamente a una banda: pertenece a la historia del rock.

AC/DC en Argentina luego de 16 años

Angus Young, Brian Johnson y Stevie Young, junto a Matt Laug en batería -quien reemplaza a Phil Rudd en esta gira- y Chris Chaney en el bajo -en lugar de Cliff Williams durante el tour-, regresan a la Argentina con su Power Up Tour, una gira que celebra su legado y su más reciente álbum de estudio.

La banda dará tres shows en el Estadio Monumental de River los próximos 23, 27 y 31 de marzo. Además, tendrá como telonera a The Pretty Reckless, una de las agrupaciones más destacadas del hard rock contemporáneo.

El grupo está liderado por la cantante y actriz Taylor Momsen, recordada por sus papeles en El Grinch y la serie Gossip Girl, y que desde hace años consolidó una carrera sólida dentro de la escena rockera internacional.

Luego de sus shows en Brasil, se espera que su setlist en Argentina sea el siguiente:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

You Shook Me All Night Long

For Those About to Rock (We Salute You)

La banda continuará su recorrido por Chile y, más adelante, llegará a la Argentina. Y esa fan que los descubrió a los 13 años los verá por primera —y tal vez única— vez a sus 34, en la última fecha del tour en el país.