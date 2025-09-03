La curiosa estrategia de Telefe: armó un programa sólo para anunciar… quiénes formarán parte de otro que se viene

Todavía no se sabe ni cuándo empieza, ni a qué hora irá, ni cuántos ni quiénes participarán de la próxima edición de Masterchef Celebrity, pero Telefe decidió sacarle punta al lápiz y armar un programa especial para anunciar los nombres de los famosos que competirán por el mejor delantal de la Argentina. Este jueves 4, después del partido entre la Selección argentina y la de Venezuela, el canal emitirá Se encienden las hornallas.

El especial, que conducirán Verónica Lozano -una de las conductoras más exitosas de esa pantalla- y Wanda Nara, que estará al frente del reality gastronómico, dirán quiénes serán los 24 participantes que estarán en la temporada de este año.

El ciclo se grabará este miércoles en los estudios de Telefe y llegará al aire alrededor de las 23.20 del jueves, aprovechando el buen rating que seguramente generará el encuentro por las Eliminatorias al Mundial del año que viene, que suele ser mayor a la cifra que dejan La voz Argentina o Pasapalabra, los dos programas más fuertes del prime time.

Más allá de que el canal tenga bajo siete llaves los nombres de los 24 concursantes famosos, se sabe que ya están confirmados, entre otros, Marixa Balli (dejó su puesto de panelista en LAM), Luis Ventura y Emilia Attias. Hay rumores de que puede haber algún ex Gran hermano con el delantal listo.

Wanda Nara, que se probó como jurado en «¿Quién es la máscara?» y como conductora en «MasterChef» y «Bake Off famosos», ahora está al frente de «MasterChef Celebrity».

La idea es que Masterchef Celebrity llegue en el tercer trimestre del año, para ocupar el espacio que deje libre La voz Argentina, que aún no tiene fecha de despedida, pero ya está en la instancia de los «Rounds», en los que los participantes de un mismo team compiten entre sí.

En esta cuarta temporada de MasterChef Celebrity habrá 24 «cocineros» detrás de cada mesada. Será la edición más concurrida, ya que en la primera (ganada por Claudia Villafañe) y realizada en plena pandemia había 16. En la segunda, cuya final quedó en manos de Gastón Dalmau, hubo 17. Y en la tercera, en la que se impuso Mica Viciconte, participaron 19 famosos.

Marixa Balli se calzará el delantal de los famosos para demostrar sus habilidades en la cocina.

Esta vez subió el número, pero sigue la misma cantidad de jurados, y se repite la fórmula: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis serán los que juzguen la preparación de los famosos.

También está confirmada Wanda Nara como conductora en lugar de Santiago del Moro, que es quien condujo las tres temporadas anteriores y el repechaje, una edición exprés titulada «La revancha», con nueve ex participantes de diferentes entregas. Ese certamen lo ganó Sofía Pachano, que había estado en la primera temporada.

Wanda comenzó a reemplazar a Del Moro a partir el MasterChef sin famosos, que ganó el mexicano Rodolfo Vera Calderón en agosto del 2023.

Donato De Santis, Betular y Martitegui, el mismo tribunal de «Masterchef» sin famosos.

El 30 de septiembre se encenderán las cámaras (y las hornallas)

Las grabaciones de esta cuarta edición de MasterChef Celebrity comenzarán el 30 de septiembre, un día después de la entrega del Martín Fierro de la TV. Y la intención es que el programa salga al aire a mediados de octubre. Posiblemente, sus primeras emisiones convivan con las últimas de La voz Argentina, como para hacer una posta en simultáneo (como pasó entre la llegada de La voz, el 23 de junio, y la despedida de Gran hermano, que terminó el martes 24).

El estudio con las 24 cocinas y el espacio necesario para contar los ingredientes será uno de los que hay en el edificio principal de Telefe /Paramount, en la avenida Fleming. La voz y la casa de Gran hermano, por ejemplo, quedan a una cuadras de ahí, en diferentes locaciones.

Analía Franchín fue la subcamepona de la primera edición, que comenzó el 2 de octubre del 2020 y terminó a comienzos del 2021.

A fines de septiembre también se realizarán las fotos oficiales del nuevo dream team de cocina de Telefe, que comenzará a calentar el ambiente (en cuanto a grabaciones), al día siguiente de la entrega de los Martín Fierro de TV que este año televisará Telefe.