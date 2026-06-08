La cuarta muerte del año por ataque de tiburón en Australia reaviva el debate en torno a la cantidad de ejemplares: “Hay más que nunca»

Este fin de semana, en el sur de Australia, se registró la cuarta muerte por ataque de tiburón en lo que va del año, un hecho que reavivó el debate sobre el incremento en la población de estos animales en la zona.

El sábado 6 de junio por la mañana, Daniel Turpin, un buceador de 35 años, pescaba con arpón junto a su familia cerca de la isla de San Miguel, próxima a Albany, en Australia Occidental. Alrededor de las 11:30 horas, fue mordido por un tiburón de aproximadamente 4,5 metros de longitud. Gravemente herido, fue trasladado por los servicios de emergencia hasta la orilla, donde recibió atención médica; sin embargo, los paramédicos no lograron salvarle la vida.

La policía de Albany recolectó pruebas para abrir una investigación y elaborará un informe para el médico forense. Por su parte, el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional informó que colabora con las autoridades locales en el seguimiento del incidente e instó a la población a reportar cualquier avistamiento de tiburones a la Policía Marítima.

La esposa de Turpin emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y destacó que su esposo era “un esposo, hijo, hermano y tío adorado” que sentía un profundo amor y respeto por el océano. Agregó que su familia está “devastada por esta trágica pérdida” y agradeció al personal de emergencias y a quienes brindaron apoyo durante este difícil momento.

Este suceso impulsó nuevamente el debate en Australia Occidental sobre los ataques de tiburón ocurridos recientemente. Brian Sell, pescador comercial de Albany, manifestó su preocupación y afirmó que el aumento de las poblaciones de tiburones blancos podría derivar en nuevas muertes. “Pensé: bueno, va a suceder porque hay más tiburones blancos que nunca”, declaró a ABC. “He visto cinco el mes pasado. Normalmente solo se ven un par al año.”

En contraste, la ministra de Agricultura y Alimentación, Silvicultura y Pequeñas Empresas de Australia Occidental, Jackie Jarvis, rechazó que se haya incrementado la actividad de tiburones en la región. Ofreció sus condolencias a la familia de Turpin y sostuvo que el estado cuenta con una de las mejores estrategias de mitigación de riesgos de tiburones en el mundo. Jarvis informó que hasta la fecha se registraron diez interacciones entre tiburones y humanos, frente a las 19 del año pasado, y negó la posibilidad de realizar una matanza selectiva. Asimismo, anunció que dialogará con la comunidad de pesca submarina para evaluar posibles medidas adicionales.

El historial de ataques fatales en Australia registra 312 muertes entre 1791 y enero de 2026. Desde el año 2000, se han confirmado 59 casos mortales, de los cuales 24 ocurrieron a partir de 2020. En lo que va de este año se contabilizan cuatro fallecimientos: el primero, Nico Antic, de 12 años, atacado por un tiburón toro en el puerto de Sídney el 18 de enero; el segundo, Steven Mattaboni, de 38 años, mordido por un tiburón blanco frente a la isla Rottnest, Australia Occidental, el 16 de mayo; el tercero, un hombre de 39 años que pescaba con arpón en Kennedy Shoal, un arrecife en Queensland, el 25 de mayo; y la última víctima, Daniel Turpin.

Especialistas explican que el aumento de incidentes no responde a un cambio en el comportamiento de los tiburones, sino a factores como la mayor participación en deportes acuáticos y el impacto del cambio climático en la distribución de las especies marinas.