La confesión de «Jagger» Herrera, el defensor que le dio el título de Reserva a Boca: «La verdad nunca escuché a los Stones»

Facundo Jagger Herrera todavía tiene la sonrisa clavada en la noche en que Boca se consagró campeón de la Reserva. Fue él, el marcador central derecho de 19 años, quien asumió la última responsabilidad: caminó hacia el punto del penal en la final ante Gimnasia La Plata, definió con frialdad y desató el festejo azul y oro tras el 2-2 en el tiempo suplementario. Un cierre perfecto para un año clave en su crecimiento.

Herrera, categoría 2006, es uno de los proyectos más firmes que tiene el club en la zaga. Habitual titular en la Reserva, ya tuvo algunos entrenamientos junto al plantel profesional cuando el entrenador era Diego Martínez. Combina presencia, voz de mando y una templanza impropia de su edad. Pero puertas afuera del vestuario, el pibe suma un condimento extra: su sorprendente parecido físico con Mick Jagger, el legendario líder de los Rolling Stones, que lo convirtió casi sin querer en personaje viral.

El apodo “Jagger” lo persigue desde hace tiempo y ya es parte de su identidad futbolera. Su melena enrulada, su silueta estilizada y ciertos rasgos faciales alimentaron la comparación. Pero el propio Herrera se encargó de derribar un mito después del título. “La verdad, nunca escuché ni un tema de los Stones. Encima, el apodo me lo pusieron hace cuatro años y ni sabía quién era, así que imaginate”, confesó entre risas. El nombre artístico, entonces, corre por cuenta de los demás.

Más allá de la anécdota, Herrera construye un camino serio. En septiembre renovó su vínculo con Boca hasta diciembre de 2028 —su primer contrato lo había firmado en 2024—, una señal clara de la apuesta del club por su evolución. El penal decisivo en la final no hizo más que confirmar lo que los entrenadores ya veían: detrás del apodo rockero hay un central confiable, competitivo y con proyección.

Si la Reserva necesitaba un cierre épico para coronar su campaña, lo encontró en los pies del defensor que no escuchó a los Rolling Stones, pero que igual terminó cantando campeón.