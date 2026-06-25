La colaboración de Ricardo Montaner tras la tragedia en Venezuela: abrió una colecta y pidió ayuda urgente para las víctimas

Ricardo Montaner decidió transformar su preocupación en acción tras la tragedia que azotó a Venezuela. A través de la iniciativa solidaria The House Project, organización que fundó junto a su familia, el cantante lanzó una colecta destinada a asistir a las víctimas de los dos sismos que sacudieron el país. Hasta el momento, los movimientos telúricos han dejado un saldo de 188 muertos, 1.520 heridos y miles de desaparecidos, además de causar el derrumbe de viviendas e infraestructura en varias ciudades.

La campaña tiene como objetivo apoyar a los rescatistas que trabajan en las zonas afectadas y brindar ayuda a las familias que lo han perdido todo.

Esta tarde, Montaner manifestó su dolor por la tragedia en el país donde creció mediante un video junto a su esposa, Marlene Rodríguez, con quien está casado desde 1989.

“Cada vez que ocurren hechos como este, primero se siente un shock que paraliza, que impide reaccionar. Después, cuando tomas conciencia de la magnitud de lo sucedido, quieres actuar como persona y como familia. Nosotros ya lo hicimos”, expresó el cantante.

Explicó que su primera reacción familiar fue “orar por el pueblo venezolano y por todos los afectados por esta tragedia”, antes de anunciar el lanzamiento de una campaña especial de The House Project, organización con la que trabajan desde hace años junto a comunidades vulnerables en Venezuela.

“En este momento queremos llegar a quienes lo necesitan con urgencia”, agregó Marlene, detallando que la ayuda se destinará a las zonas más afectadas, con el fin de colaborar con los rescatistas que continúan limpiando escombros, asistir a las personas que quedaron sin hogar y proveer artículos básicos para los niños, como pañales.

“Desde hoy estamos activados. Hay momentos en la vida en que hay que elegir entre lo urgente y lo importante. Hoy, lo que está ocurriendo en Venezuela es ambas cosas. Activarnos es una forma de demostrar para qué estamos acá”, afirmó Montaner junto al video, frase que repitió en una historia de Instagram.

“Dios tenga misericordia de este pueblo al que ama… y que nosotros tengamos la urgencia de socorrer a quienes lo necesitan”, concluyó.

Esta acción se suma al mensaje de apoyo que Montaner publicó ayer en la red social X, donde escribió: “Dios mío Venezuela. Dios protege a tu pueblo”.

Camilo y Evaluna Montaner se sumaron al llamado de ayuda para Venezuela

La iniciativa también recibió el respaldo de Camilo y Evaluna Montaner, quienes actualmente se encuentran en Ámsterdam en el marco de su gira europea.

En un video, la pareja expresó su angustia por la tragedia que atraviesa Venezuela. “Lo que está pasando hoy nos duele profundamente. Como familia estamos unidos, orando por toda la gente que está viviendo esta situación inimaginable. Es un proceso que apenas comienza. Tomará mucho tiempo reconstruir, ayudar y atender a quienes están más vulnerables”, señaló el cantante colombiano.

“Ahora lo urgente es brindar ayuda inmediata. ‘¿Qué puedo hacer hoy?’, se pregunta todo el mundo. Donde sea que estén, hay maneras de colaborar”, agregó Camilo, invitando a sumarse a iniciativas solidarias dentro y fuera de Venezuela.

En ese sentido, explicó que The House Project actúa como “un puente para que las donaciones lleguen directamente a iniciativas locales puntuales y de verdadera urgencia en las zonas afectadas”. “Los amamos. Oramos por ustedes”, concluyeron ambos.