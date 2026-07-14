La ciudad «inteligente» que provoca con carteles en la autopista y ya tiene un 60% de compradores argentinos

Uno de estos carteles está ubicado en la autopista Lugones, otro en la Buenos Aires – La Plata, y hay uno más en Acceso Oeste, mientras que se proyectan tres adicionales en puntos estratégicos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el norte del conurbano, en ambos sentidos. Estos avisos se observan desde los vehículos durante constantes paradas y avances lentos, entre bocinazos y largas filas en los carriles. El mensaje es breve y contundente, pensado para ser leído en plena hora pico: “¿Cansado del tráfico? Mudate a Colonia”.

Aunque podría interpretarse como una campaña turística uruguaya, detrás de estos carteles está un empresario argentino que capitaliza el éxodo aspiracional hacia Uruguay, pero con un enfoque en el regreso. No se trata solo de Punta del Este —que ya está en el radar de los residentes argentinos—, sino que ahora también se plantea vivir o invertir en Colonia del Sacramento.

El anuncio principal es la construcción desde cero de una ciudad inteligente que combina urbanismo, tecnología y naturaleza, dirigida especialmente al público argentino que no quiere alejarse completamente. La propuesta busca ser una alternativa para quienes desean mantener un vínculo estrecho con Buenos Aires desde Uruguay, disfrutando de una menor congestión urbana pero conservando el espíritu de una smart city.

El proyecto fue presentado en 2022 por el desarrollador argentino Eduardo Bastitta, asesor del presidente Javier Milei, y contempla una inversión cercana a los 500 millones de dólares. Las ventas ya reflejan avances concretos: según datos de la empresa, se han comercializado más de 500 unidades y otras 350 están en proceso de cierre, entre residencias y espacios hoteleros. Se espera inaugurar el primer barrio, denominado Distrito Génesis, entre 2027 y 2028, con alrededor de 900 unidades funcionales.

El dato más destacado es el perfil de los compradores. “Más del 60% son argentinos. Ya tenemos más de 350 compradores argentinos”, afirma Bastitta a Clarín. Aproximadamente una cuarta parte de los adquirentes no residen en Argentina, sino en Uruguay o en otros países. Los uruguayos representan menos del 20%, mientras que el resto proviene de Estados Unidos, Brasil, Chile, México y diversos países europeos.

Una parte considerable de quienes adquirieron propiedades no lo hicieron solo con fines de inversión. “La mayoría expresa su voluntad de vivir en Colonia”, señala Bastitta, aunque reconoce que la decisión final dependerá de la consolidación de una oferta integral de servicios, que incluya educación, salud, entretenimiento, comercios y espacios públicos.

El concepto del proyecto se apoya en dos pilares fundamentales. El primero es el de “las dos orillas”: se desarrolla una ciudad integrada con Buenos Aires, que permita vivir entre dos países, reflejándose incluso en la comercialización, ya que las unidades incluyen cientos de pasajes fluviales para facilitar el traslado frecuente entre ambas costas.

El segundo eje se basa en la definición de smart city, que para Bastitta trasciende la tecnología y los sensores. “Para nosotros significa crear el mejor lugar para vivir”, explica. Esto implica la incorporación de espacios verdes con plantas nativas, la proximidad entre vivienda y trabajo —con un diseño pensado para la ciudad de “15 minutos”—, la movilidad eléctrica, así como una oferta cultural y deportiva diversa, junto al desarrollo de una comunidad orientada al emprendedurismo.

Según la información suministrada por la desarrolladora, el emprendimiento ocupará unas 500 hectáreas junto al Río de la Plata y combinará viviendas, oficinas, hoteles, locales comerciales, espacios de innovación, parques, lagunas y un distrito tecnológico destinado a atraer empresas vinculadas a la economía del conocimiento, aspirando a convertirse en un “Silicon Valley charrúa”.

Para Pablo Lecor, director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Colonia, es innegable que el interés argentino ha ido en aumento durante los últimos años, y va más allá del tradicional concepto de cruzar y volver o de estancias cortas. “La inversión de argentinos en Colonia aumentó significativamente, sobre todo en el sector inmobiliario”, señala.

La mayor concentración se observa en Colonia del Sacramento, seguida por Carmelo. Los principales atributos destacados por quienes llegan son la seguridad, la estabilidad jurídica, la calidad de los servicios y el sistema educativo. De acuerdo con el último censo uruguayo, Colonia del Sacramento cuenta con aproximadamente 31.000 habitantes y entre 700 y 800 argentinos poseen residencia permanente allí, aunque hay muchos más que no han formalizado ningún trámite.

No se trata solo de un desarrollo urbano innovador que busca conectar ambas orillas; Lecor aclara que también “vienen hoteleros y gente que compra para tener su casa”. Reconoce que el gran atractivo reside en una apuesta tan novedosa como esta, complementada además por beneficios financieros, algo especialmente valorado por los argentinos.

Bastitta explica que con un anticipo cercano a los 30.000 dólares se puede acceder a créditos que cubren hasta el 70% del valor de departamentos cuyo precio oscila entre 90.000 y 100.000 dólares, con plazos superiores a 20 años y tasas cercanas al 4%. En el caso de los lotes, el financiamiento también alcanza gran parte de la construcción de una vivienda.

Paralelamente, Colonia apuesta a mejorar su conectividad. Además de los servicios fluviales que unen ambas ciudades en aproximadamente una hora, se espera incorporar nuevos buques rápidos y beneficiarse con la conclusión de la doble vía hacia Montevideo, que reducirá los tiempos de traslado por ruta.

Por ahora, la primera imagen del proyecto +Colonia para miles de argentinos sigue viéndose en la autopista. Estos carteles son casi una provocación: una