La chicana de Axel Kicillof al Gobierno tras el escándalo de los audios: “¿Por qué lo echaron a Spagnuolo si son falsos?”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se refirió al escándalo de los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la circulación de supuestas coimas que involucrarían a la mismísima Karina Milei. En ese marco, chicaneó al Gobierno por el despido del funcionario: «¿Por qué lo echarían si estos audios son falsos?».

En declaraciones al programa Alguien tiene que ceder, que se emite por Radio 10, el jefe de Estado provincial sostuvo: «Estos audios que se escucharon por su verosimilitud, su cercanía con Milei, Karina, creo que no tienen muchos antecedentes. Es obsceno».

Y continuó apuntándole al Presidente y a su hermana, secretaria General de la Presidencia: «Si eso es verdad, si se prueba su pertenencia, cosa que podría estar convalidada ¿Por qué lo echaron a este hombre por los audios? ¿Por qué lo echarían si estos audios son falsos?».

Además, agregó que «todo indica» que no se trata de un audio generado por Inteligencia Artificial y que «lo que describe es tremendo».

Se trata, añadió, de un «escándalo de una magnitud» que dijo no recordar. «(Habla) Con tanta precisión, con tanta cercanía, un tipo (Spagnuolo) que no se puede negar su vínculo directo personal. Creo que es el que más veces fue a Olivos o a la Casa Rosada desde que Milei es presidente», destacó Kicillof.

Y remató: «Si eso fuera un indicador de cercanía con Milei, es carne y uña».

Kicillof reclamó después que «lo que tienen que explicar es a quién le cobraba qué y a quién se lo daban». Al continuar con esa idea, sostuvo que esa información la «explica muy bien en los audios».

E insistió con su chicana inicial: «Si estos audios son genuinos, que todo indica porque lo echaron, sino no lo hubieran echado si esto fuera trucho».

Este viernes, la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras cumple su condena domiciliaria por la causa Vialidad, disparó contra el jefe de Estado por el caso.

A través de sus redes sociales comparó el caso que afronta el gobierno libertario con el que le costó a ella su sentencia a prisión: «Es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal».

En ese sentido argumentó: «Porque si yo como presidenta ‘debía saber’ y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal».

Además, en otro pasaje de su publicación cuestionó que la primera, y hasta el momento única, reacción del Gobierno haya sido apartar de su cargo a Spagnuolo. «Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?», apuntó.

Mientras tanto, la hermana del Presidente apareció este sábado durante un acto de campaña en La Matanza y ante los asistentes expresó: «Lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que nos nos roben mas».

Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial y uno de los pocos funcionarios que hablaron sobre el tema, expresó en X: «El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin».