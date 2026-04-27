La CGT recusará al juez que suspendió la cautelar contra la reforma laboral: «No estamos dispuestos a ceder un solo derecho»

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este domingo que, además de apelar el fallo de la Cámara de Trabajo que autorizó la aplicación de la reforma laboral, recusará al juez Víctor Arturo Pesino. Este magistrado concedió la apelación presentada por el Gobierno contra la suspensión de 82 artículos de la normativa.

“Seguramente lo recusaremos. Estamos esperando que el equipo jurídico de la CGT nos indique los próximos pasos a seguir”, afirmó Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera, en diálogo con Futurock.

Jerónimo, dirigente del Sindicato del Vidrio, cuestionó a Pesino, señalando que tras fallar a favor del Ejecutivo se le extendió su pliego por cinco años más. “Es muy evidente. La velocidad y el grado de obscenidad con que actuaron no solo indigna, sino que molesta profundamente. Están jugando con la vida de los trabajadores”, expresó.

Recientemente, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remitió el pliego de Pesino para concederle la prórroga solicitada antes de que alcance los 75 años de edad. Pesino integra la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo y fue uno de los magistrados que respaldó al Gobierno en el recurso contra la cautelar dictada por el juez de primera instancia Raúl Ojeda, que había favorecido a la CGT.

La Cámara de Trabajo decidió suspender esa cautelar, con lo cual la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo quedó nuevamente vigente. La medida fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien afirmó en su cuenta de X: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país”.

Jerónimo advirtió que la lucha no concluirá con la marcha convocada para el 30 de abril. “Esta discusión es larga, es una carrera de resistencia. Esta pelea va a ser prolongada y no estamos dispuestos a ceder ni un solo derecho”, afirmó.

En ese marco, la CGT convocó para el próximo jueves a una movilización en Plaza de Mayo, en vísperas del feriado por el Día del Trabajador. La actividad incluirá una misa en recuerdo del papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro general, Jerónimo indicó: “Nunca se descarta. Seguramente la conflictividad continuará escalando, no solo por la reforma laboral, sino por la difícil situación que enfrentan a diario los argentinos”.