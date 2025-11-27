La CGT pidió una mesa tripartita con el Gobierno y empresarios por la reforma laboral, pero advirtió: «Todos los días hay cierres de pymes»

La Confederación General del Trabajo volvió a expresar su postura en torno a la discusión sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei, y pidió que se convoque a una mesa específica para tratar este tema. Además, advirtió por los cierres de empresas y despidos.

Cristian Jerónimo, co-titular de la CGT, expresó este jueves que todavía están esperando la convocatoria del Ejecutivo para debatir en torno a lo que hasta ahora son «trascendidos».

«Apelamos a la responsabilidad de un Gobierno que tiene que armar una mesa específica sobre el mundo del trabajo con cuadros técnicos, profesionales, que aporte, y donde seamos creativos», expresó en diálogo con radio La Red.

El dirigente sindical pidió «una mesa tripartita entre sector empresario y sindical», porque señaló que en Consejo de Mayo se discuten varios temas no solo lo laboral.

Jerónimo dijo que hasta el momento se conocen todas flexibilizaciones, que van a contramano de una reactivación económica, y enumeró: ponerle tope a las indemnizaciones, quitarle la posibilidad a trabajadores de tener vacaciones en temporada alta y que se la fraccionen a como quiere el sector empresario, el banco de horas.

«En el caso que fuese esa reforma con quita de derechos, extensión de jornada laboral, y cosas que van en contra de los derechos de los trabajadores, nosotros la rechazamos de plano», sentenció.

¿Cómo podría ser la reforma laboral?

Además, expresó su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas.

«Lo que estamos viendo todos los días es pérdida de trabajo y cierre de empresas», expresó. Y detalló que en lo que va del año se perdieron 276.000 puestos de trabajo en Argentina, y cerraron 20.000 empresas pymes.

Finalmente, remarcó que la CGT está dispuesta a debatir en términos cordiales una reforma que modernice el sistema laboral.

«En este nuevo mundo del trabajo nos pone un gran desafío para Argentina, hay sectores energéticos, minería, litio, nuevas formas de trabajo de plataformas. Hay que construir una legislación para todos esos trabajadores», concluyó.