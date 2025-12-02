La CGT pide que el Gobierno la convoque a negociar la reforma laboral: «Es regresiva y va a contramano de lo que hace Estados Unidos»

Cristian Jerónimo, uno de los tres cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó este lunes que lo que se va conociendo de la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno de Javier Milei «va a contramano» del crecimiento del empleo, y reclamó que haya «un ámbito de negociación sano y consolidado».

«Los trascendidos de los puntos de la reforma que ellos están planteando y que aportan los bufetes de abogados del sector empresarial son totalmente regresivos y no acompañan a lo que estaría apostando el Gobierno que es a empujar el crecimiento del trabajo y la incorporación de trabajo formal», dijo Jerónimo durante una entrevista en Radio Rivadavia.

«Lo que estamos viendo en los últimos días va a contramano de todo eso», agregó, dejando en claro que desde el Ejecutivo no les han detallado qué puntos incluye la reforma ni se ha abierto una negociación.

Jerónimo, líder de los trabajadores de la industria del vidrio, reiteró que en la CGT están dispuestos a sentarse y debatir con el Gobierno y con todos los sectores involucrados.

Nosotros apelamos a la responsabilidad de este Gobierno de convocar a un ámbito de negociación sano y consolidado. Y aportar lo que mejor sabe cada uno. Cómo hacemos para construir competitividad, desarrollo productivo, y por sobre todo cuidar a la industria nacional», explicó.

Y marcó una diferencia entre los gobierno de Milei y de Donald Trump, del que el libertario dice ser un aliado incondicional.

«El Gobierno plantea que es un aliado del Gobierno (norte) americano, y vamos a contramano de lo que hace el Gobierno americano. Que hoy cuida su industria nacional, la blinda, y nosotros generamos una apertura indiscriminada para que nos llenen de productos extranjeros sin cobrar ningún tipo de arancel», señaló Jerónimo.

El sindicalista subrayó que “la desindustrialización que está sufriendo hoy la Argentina es preocupante” y la atribuyó a la “profunda recesión y la falta de consumo” que afecta a las pequeñas y medianas empresas a partir de que «no está funcionando el programa del Gobierno».

«Nosotros estamos apelando a la responsabilidad que tiene un Gobierno en materia institucional. Yo no creo que el pueblo argentino le haya dado otra oportunidad a este Gobierno para que vaya en contra de sus derechos», insistió Jerónimo sobre la necesidad de abrir una negociación.

«Hoy los trabajadores, la ciudadanía en general, lo está pasando mal. El costo de vida en Argentina es altísimo. Y nosotros tampoco creemos que con un paro se solucionen los problemas de Argentina. Desde ese lugar hay que construir un ámbito donde podamos pensar cómo sacamos a Argentina adelante», concluyó el sindicalista.