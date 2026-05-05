La CEM destaca decisión gubernamental sobre la ‘Aduana Paralela’, pero reclama soluciones de fondo y permanentes

La Confederación Económica de Misiones (CEM) emitió un comunicado institucional tras el anuncio del gobernador Hugo Passalacqua en la Apertura de Sesiones de la Cámara de Representantes. La entidad empresaria celebró que el Gobierno Provincial reconozca la existencia de la llamada “Aduana Paralela” como un obstáculo para la competitividad de las firmas locales, aunque advirtió que la medida anunciada —vigente por 12 meses— debería aplicarse de manera permanente.

Desde la CEM remarcaron que la previsibilidad es clave para la inversión y el crecimiento de las Pymes, y que la reducción de la presión fiscal no puede ser transitoria. Además, señalaron que el anuncio no aborda problemas estructurales como la acumulación de saldos a favor, las percepciones y retenciones, ni la modificación de alícuotas.

La entidad adelantó que realizará un seguimiento técnico de la implementación, basado en datos de sus asociados, para evaluar el impacto real en la economía provincial. Al mismo tiempo, instó al Gobierno a avanzar en una revisión profunda del esquema impositivo y a trabajar de manera conjunta con el sector privado para que este sea el motor del desarrollo de Misiones.

“El compromiso es generar acciones sostenibles en el largo plazo para potenciar el sector pyme”, concluyó el comunicado.