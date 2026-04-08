La carne aumentó más de 10% en marzo y suma 70% en los últimos 12 meses

La carne vacuna registró un aumento del 10,6% en marzo respecto a febrero, alcanzando un precio promedio de $18.514 por kilo, según informó hoy el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva). El organismo relevó un total de 30.000 precios en diferentes puntos de venta del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Con este nuevo incremento, que mantiene la tendencia alcista iniciada a mediados del año pasado, el precio de la carne vacuna acumula un aumento del 68,6% en los últimos 12 meses, más del doble de la inflación anual del 33,1% registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El incremento de marzo duplicó a los observados en enero y febrero, que fueron del 4,8% y 4,9% respectivamente, según el Ipcva. Este aumento también reflejó el encarecimiento de la hacienda de consumo: la carne de novillito subió 9,4%; la de novillo, 12,8%; y la de vaquillona y ternera, 12,7% en comparación con el mes anterior.

En paralelo, el precio del pollo fresco registró un incremento mensual del 10,9% y un alza interanual del 49,1%. Por su parte, el pechito de cerdo aumentó 6,3% respecto a febrero y 28,1% en comparación con marzo del año pasado.

Al analizar los distintos puntos de venta, los mayores incrementos se observaron en las carnicerías, donde el precio promedio de los cortes se incrementó un 12,2%, frente a un aumento del 7,1% en los supermercados.

Los cortes que experimentaron mayores aumentos en marzo fueron la carne picada (20,4%), carnaza común (17,7%), falda (13,4%), hamburguesas caseras (13,3%), tapa de nalga (12,3%) y tortuguita (12,2%). Entre los cortes parrilleros, la tapa de asado subió 10,9% y el asado de tira, 10,5%. En los cortes guiseros, que suelen tener mayor demanda en esta época del año, los incrementos destacados fueron el osobuco (11,7%), la paleta (11,2%) y el roast beef (11,1%).

La brecha entre la carne vacuna y las carnes aviar y porcina se amplió: con lo que cuesta un kilo de asado se pueden comprar 3,92 kilos de pollo, un 22,8% más que en marzo del año pasado. De manera similar, un kilo de asado equivale a 2,08 kilos de pechito de cerdo, un 37,3% más que en el mismo período de 2025.

Victor Tonelli, especialista y consultor ganadero, explicó que “el dato de marzo está impulsado por los ajustes que no se trasladaron a precios de febrero y las primeras semanas de marzo”. Agregó que “los matarifes siempre demoran en trasladar precios por si llegan a bajar, pero en febrero y marzo no tuvieron chances”.

Tonelli consideró que “por el momento, la carne no seguirá subiendo hasta que eventualmente vuelva a aumentar la faena de ganado”.