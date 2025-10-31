La carne argentina va por más en China: se viene la feria CIIE

En lo que será la última gran feria internacional del año, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará, acompañado por empresas exportadoras, en la China International Import Expo (CIIE) que se llevará a cabo en Shanghái entre el 5 y el 10 de noviembre.

Se trata de una gigantesca muestra organizada por el gobierno de la República Popular China, en la que participan todos los proveedores que ofrecen sus productos y servicios en el gigante asiático.

El IPCVA desarrollará el clásico Pabellón Argentine Beef sobre 400 metros cuadrados para la participación de 13 empresas exportadoras en torno a un gran restaurante en el que los compradores podrán degustar bife ancho y angosto a la parrilla.

“Una vez más estamos yendo a China para seguir consolidando este mercado que actualmente absorbe el setenta por ciento, en volumen, de las exportaciones de carne vacuna argentina”, dijo Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Además, según Breitschmitt, también se llevarán a cabo reuniones estratégicas con el gobierno chino por la medida de salvaguardia, pendiente de resolución. “Queremos demostrar que las exportaciones de carne argentina no son un problema para los productores locales”, aseguró. “Por otro lado seguimos insistiendo para que se pueda abrir el mercado de China para las menudencias argentinas”, concluyó.

Las empresas que acompañan al IPCVA son las siguientes: APEA, Arrebeef, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Ecocarnes, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico General Pico, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frigorífico Visom, Frimsa, Grupo Lequio y Offal Exp.

Sobre la CIIE

Inaugurada en 2018 a instancias del presidente Xi Jinping, la CIIE es la plataforma insignia de China para el comercio y la cooperación económica global. Como la primera exposición nacional del mundo dedicada íntegramente a las importaciones, la CIIE está diseñada para conectar a empresas internacionales con compradores chinos.

La CIIE 2025 cubrirá más de 330.000 metros cuadrados de espacio expositivo en el gigantesco predio NECC y se espera la concurrencia de unos 400.000 profesionales.

La CIIE es organizada por el Ministerio de Comercio de la República Popular China, el Gobierno Municipal Popular de Shanghái con la colaboración de la Organización Mundial del Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.