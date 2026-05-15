La carne argentina redobla su apuesta en China con una fuerte presencia en la Sial 2026

La carne vacuna argentina reafirmará su presencia en China durante la próxima edición de Sial China 2026, una de las ferias de alimentación más importantes a nivel mundial y un punto clave para el comercio exportador argentino. El evento se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo en Shanghái y contará con una amplia participación de frigoríficos y empresas exportadoras nacionales.

Para esta ocasión, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) instalará un gran pabellón “Argentine Beef” de 1.150 metros cuadrados, que incluirá espacios individuales para las compañías participantes, además de un restaurante especialmente equipado para degustaciones de carne argentina dirigidas a importadores, distribuidores, compradores y referentes gastronómicos del mercado asiático.

“Tenemos muchas expectativas porque China continúa siendo nuestro principal comprador en volumen”, afirmó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA. Asimismo, agregó que “este año se ampliarán las acciones de promoción a otras grandes ciudades, como Chongqing, para posicionar la carne argentina en el interior de ese vasto país y fomentar el crecimiento de los negocios”.

Las empresas que acompañarán al IPCVA en la feria son Arrebeef, Azul Natural Beef, Carne Hereford/Abuelo Julio, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Conallison, Ecocarnes, Frigolar, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Logros, Marfrig (Quickfood), Offal Exp, Panoa Ganadera SRL, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Tomasello.

Desde el IPCVA destacaron que, desde hace más de una década, mantienen una estrategia agresiva de promoción comercial en China, combinando presencia institucional, marketing, acuerdos estratégicos y participación en las principales ferias alimentarias del país asiático.

En este contexto, Sial China y la China International Import Expo (CIIE) se han convertido en plataformas fundamentales para posicionar la marca “Argentine Beef” frente a competidores internacionales como Brasil, Australia y Estados Unidos.

La estrategia también incluye campañas publicitarias y acciones de marketing digital dirigidas al consumidor chino, con el objetivo de asociar la carne argentina a atributos como calidad, trazabilidad, genética y producción premium.

Además, el IPCVA avanzó en acuerdos estratégicos con plataformas de comercio electrónico como JD.COM, una de las principales empresas de e-commerce en China, para ampliar la llegada de la carne argentina al mercado interno del gigante asiático.

Estas acciones de promoción se complementan con actividades junto a influencers, chefs y referentes gastronómicos locales, seminarios técnicos, rondas de negocios y tareas de inteligencia comercial destinadas a adaptar la oferta exportadora argentina a las nuevas tendencias de consumo del mercado chino.