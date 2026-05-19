La canción de 1977 compuesta en 10 minutos que los productores coinciden en que sigue siendo «la mejor de dos acordes de todos los tiempos»

Sencilla y poderosa, así es *Dreams*, uno de los mayores éxitos de Fleetwood Mac que continúa sonando en numerosas emisoras dedicadas a la música de las décadas del 70, 80 y 90. Recientemente, el reconocido productor musical Rick Beato la calificó como la mejor canción de dos acordes de todos los tiempos.

Beato sostiene una idea que a primera vista puede parecer contradictoria: las canciones más simples suelen ser también las más difíciles de interpretar. Sin embargo, destaca que existen grandes éxitos formados por apenas dos acordes, como es el caso de *Dreams*, que logra transmitir una gran emoción pese a su estructura minimalista.

En un video compartido en YouTube, el productor explica que “la razón por la que estas canciones suenan completas es porque tienen estrofas geniales y estribillos aún mejores”. En este tipo de temas, el coro asume el peso musical, acompañado de armonías vocales que se elevan en tono e intensidad, generando una sensación de movimiento que la progresión de acordes no puede proporcionar por sí sola. “Los estribillos, con registros vocales más agudos, hacen que las canciones suenen completas”, agrega.

Entre las obras destacadas por Beato en la cumbre de las canciones de dos acordes se encuentran también *A Horse with No Name* de America, un tema de folk-rock que alcanzó el número 1 en la Billboard Hot 100 y catapultó a la banda a la fama gracias a su atmósfera hipnótica basada en la repetición de acordes, y *Something in the Way*, incluido por Nirvana en su emblemático álbum *Nevermind*, cuya fuerza reside en un minimalismo austero y una carga emocional intensa.

*Dreams*, escrita por Stevie Nicks en apenas diez minutos e incluida en el álbum *Rumours* (1977), se caracteriza por una estructura sostenida en un ritmo constante de batería y una instrumentación etérea. La voz de Nicks, como en muchos otros temas de Fleetwood Mac, adquiere un protagonismo singular.

El tema resurgió en popularidad en 2020, cuando un video viral impulsó su regreso a la lista Billboard Hot 100 más de cuatro décadas después de su lanzamiento original. Sin embargo, en paralelo, la trayectoria de la banda estaba llegando a su fin.

Formado en el Reino Unido en 1968, Fleetwood Mac alcanzó gran éxito tras la publicación de su álbum homónimo en 1975 en Estados Unidos, tras la incorporación de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Con ellos, junto a Mick Fleetwood, Christine y John McVie, la banda transitó hacia un soft rock que les permitió encadenar numerosos éxitos y obtener en 1998 su ingreso al Salón de la Fama del Rock.

En 2018, Lindsey Buckingham fue despedido tras un incidente confuso durante un concierto benéfico y, a pesar de una operación de corazón abierto, los miembros restantes del grupo no volvieron a comunicarse con él. El verdadero final de Fleetwood Mac llegaría cuatro años más tarde, con la muerte de Christine McVie en 2022.