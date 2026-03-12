La camioneta que apareció durante la indagatoria de Pablo Toviggino acumula 38 multas por más de $10 millones

En el marco de la indagatoria que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, prestó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py, uno de los detalles que llamó la atención fue la presencia de una camioneta vinculada a una de las sociedades que aparecen en la investigación judicial.

Se trata de una Toyota Hilux negra, dominio AG579RD, que según registros oficiales figura vinculada a la firma Real Central S.R.L.. El vehículo fue visto estacionado en las inmediaciones del edificio judicial mientras el dirigente declaraba ante el juez que lleva adelante la causa.

Pero además de la conexión con la sociedad investigada, el rodado arrastra otro dato llamativo: acumula 38 infracciones de tránsito que superan los 10 millones de pesos entre sanciones registradas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con registros oficiales de infracciones consultados para esta nota, la mayor parte de las multas corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, donde la camioneta concentra $ 9,7 millones en sanciones. A eso se suma otra infracción en la provincia de Buenos Aires por $ 250.000, lo que eleva el monto total adeudado por encima de los $ 10 millones.

Las faltas incluyen distintas infracciones de tránsito, principalmente excesos de velocidad y violaciones a normas de circulación, según surge de los registros públicos de ambas jurisdicciones.

El vehículo que apareció en tribunales

La presencia de la camioneta llamó la atención en Comodoro Py porque coincidió con la declaración judicial de Toviggino en la causa que investiga presuntas irregularidades impositivas vinculadas al manejo de fondos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante la jornada, el tesorero de AFA llegó a los tribunales federales para prestar declaración indagatoria mientras en las inmediaciones permanecía estacionada la Hilux dominio AG579RD, vinculada a la sociedad que aparece en distintos documentos de la investigación que recae sobre Luciano Pantano, titular de Real Central y dueño de la mansión de Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino.

El vehículo permaneció durante varios minutos en la zona de ingreso al edificio judicial, lo que despertó la atención de quienes seguían el movimiento de la causa.

La sociedad detrás de la camioneta

Según registros societarios y del automotor citados en distintas publicaciones periodísticas, el vehículo estuvo inicialmente vinculado a Central Park Drinks S.R.L., una firma que posteriormente cambió su denominación a Real Central S.R.L.

En ese contexto, la presencia de la camioneta en los tribunales federales volvió a poner el foco en el vínculo entre esa sociedad y el

Multas millonarias

Más allá de las derivaciones judiciales, el historial de tránsito del vehículo muestra un extenso listado de infracciones acumuladas en los últimos años.

En total, los registros marcan 38 multas entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con un monto que supera los 10 millones de pesos.

El detalle muestra que $ 9,7 millones corresponden a infracciones registradas en territorio porteño, mientras que unos $250.000 se concentran en territorio bonaerense.