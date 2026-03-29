La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento y detención del juez Gastón Salmain por pedir coimas

La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento del juez federal Gastón Alberto Salmain, la prohibición de salida del país y su orden de detención para que sea cumplida en su domicilio, aunque por el momento no se hará efectiva porque mantiene su condición de magistrado. El tribunal también ratificó el procesamiento del operador judicial Santiago Busaniche. Sobre ambos se modificó un embargo por la suma de 10 millones de pesos para cada uno. Salmain no va preso porque tiene fueros y el Consejo de la Magistratura retrasa su juicio político.

La decisión fue tomada por los jueces Silvana Andalaf Casiello, Anibal Pineda y Elida Vidal y, aunque se descuenta que las defensas buscaran apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, el caso queda a las puertas del juicio oral.

“Gastón Alberto Salmain es un juez federal en ejercicio de sus funciones, motivo por el cual de por sí el hecho que se le atribuye reviste una inusitada gravedad como así también habría provocado una afectación al servicio de justicia y su credibilidad. Además de ello, cabe poner de resalto que por su rol, tales sucesos son opuestos a lo que se esperaría de alguien que ejerce esa función, en términos de ejemplaridad”, se advirtió.

Gastón Salmain fue acusado los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de una causa donde, junto a un financista que se convirtió en arrepentido y a un escribano señalado como operador judicial, está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024.

“Fui al despacho del juez que está en el primer piso de calle Entre Ríos, un despacho muy elegante, le comenté solamente cuestiones técnicas de la viabilidad del recurso de amparo. Se tomó unos días, me llamó a los días, lo fui a ver y me dijo que era viable. Después me dijo que todos los otros temas los hablara con Santiago”, declaró Whpei. “Los contactos eran por WhatsApp, pero yo con Busaniche me juntaba en el Four Seasons, personalmente hablábamos ahí y después en el Florida Garden personalmente”, agregó el arrepentido.

Según precisó, el pago era el 10 por ciento de la operación, en efectivo, entregados a Busaniche. Pero los planes no salieron como imaginaban: recién se pudo efectivizar tras el cambio del gobierno, cuando el dólar había cambiado su valor y el dinero con el que se hizo el financista implicaba una coima de 20 mil dólares, algo que el juez –dijo el arrepentido- no aceptó y por eso lo amenazó vía el operador judicial con denunciarlo. Cosa que efectivamente hizo.

El Consejo de la Magistratura abrió una investigación contra Salmain cuando se detectó que había mentido en su CV y había ocultado que había sido echado del Poder Judicial por intentar manipular un sorteo cuando era secretario del fuero de la seguridad social. Ahora se le han agregado otras imputaciones, como la causa por la que acaban de confirmar su procesamiento. El tema se encuentra en manos de la comisión de Acusación, que deberá convocar a Salmain a hacer un descargo y luego podrá decidir si vota enviarlo a juicio político.

Mientras tanto, en el fallo en el que se confirmó su procesamiento, los jueces de la Cámara Federal de Rosario analizaron las críticas de las defensas y advirtieron: “no puede obviarse que en el testimonio de Fernando Whpei en su condición de imputado colaborador refirió a la existencia de un hecho delictivo -del que habría participado- y aportó datos que se vieron corroborados con otros elementos de prueba autónomos a los que más adelante haremos alusión. Todos esos elementos aportados por Whpei resultan válidos, más allá de los que en el momento correspondiente (juicio) pueda utilizar en su beneficio.

Además, sus dichos habrían resultado clave a los multas de poder establecer la responsabilidad penal de las personas involucradas en la causa, siendo que el grado de participación de cada una de ellas en el hecho que se investiga en definitiva será una cuestión que deberá precisarse al momento de llevarse a cabo el juicio”.

“Debe desde ya ponderarse la gravedad institucional del hecho que se investiga, en el que habría participado un Juez Federal en funciones, no surgiendo por el momento la existencia de ninguna causal por la que pueda nulificarse el acuerdo de colaboración suscripto por Whpei en los presentes, ello independientemente de que este último se beneficie (o no) en caso de que a su respecto se dicte una sentencia condenatoria”, destacó la Cámara.

La Cámara rechazó las nulidades planteadas y subrayó que los dichos de Whpei se vieron corroborados en la conducta del juez Salmain en el expediente en donde se autorizo la operatoria para acceder al dólar oficial y los plazos y los términos de la respuesta a los planteos del Banco Central cuando se opuso. “Puede afirmarse que la exposición como imputado colaborador efectuado por Fernando Elías Whpei se encuentra corroborada con lo accionado en el marco del expediente n° FRO 29522/2023 y con la propia denuncia formulada por Salmain” contra el propio empresario cuando se negó a pagar el monto de la coima que se le exigió, se señala en la resolución. Además, los jueces valoraron “la coincidencia temporal y territorial de los impactos de las antenas y registros de llamadas de los teléfonos celulares utilizados por los imputados de los que surgirían los encuentros a los que aludió el propio Whpei en su declaración”

Para el tribunal, “lo resuelto por Salmain como Juez no se habría tratado de una simple decisión errada u opinable en materia jurídica, ya que era imposible que hubiera sido engañado por la parte actora frente a las advertencias formuladas en tal sentido por la demandada, esto es, el BCRA”.

Por su parte, la Cámara también tuvo por acreditado la participación de Busaniche como intermediario entre el financista y el juez. Al operador judicial también se le confirmó la prohibición de salida del país.