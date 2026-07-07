La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento del crimen del Alberto Nisman

La Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa que investiga la muerte del ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron la decisión del juez Julián Ercolini, basada en la acusación formulada por el fiscal Eduardo Taiano. En el fallo, Irurzun señaló que Fein, quien estuvo a cargo del caso entre 2015 y 2016, “comprometió la reconstrucción jurisdiccional del suceso”.

El magistrado destacó que las numerosas falencias detectadas —como la gran cantidad de personas que ingresaron al departamento, incluso cuando el cuerpo aún permanecía en el lugar, y antes del arribo de las autoridades competentes—, sumadas a la informalidad en el levantamiento de rastros en los distintos ambientes de la vivienda, constituyen indicios que avalan el reproche penal.

Irurzun añadió que, por ejemplo, mientras la madre de Nisman manipulaba sin resguardo objetos del interior de la caja de seguridad, la médica forense inspeccionaba los cajones del baño con los mismos guantes usados para manipular el cuerpo del ex fiscal, lo que evidencia una falta de protocolo y resguardo de la evidencia.

Por su parte, Farah remarcó que Fein permitió la presencia simultánea en la escena del hecho de testigos, expertos y observadores, lo que generó una situación descontrolada. Mientras se secuestraba documentación en el living con testigos presentes y personal técnico utilizando mesas para apoyar distintos elementos, en el baño se encontraban el cuerpo de Nisman junto a miembros de la unidad forense, fotógrafos, camarógrafos y personas que observaban sin autorización.

Además, en el dormitorio, paso obligado hacia la escena principal, transitaron numerosas personas, incluso se utilizó la cama, que ya no conservaba su apariencia original, para apoyar objetos y contar dinero. La cama también sirvió como asiento para familiares de Nisman y para un perito que manipuló un arma sobre la mesa de luz. Todo esto tuvo lugar incluso antes de que comenzara la revisión de los cajones, iniciada a las 7:45 horas del 19 de enero, situación similar a la ocurrida con el tacho de basura.

Farah también cuestionó la afirmación de Fein, realizada pocos minutos después del inicio de las tareas, sobre la lesión en la cabeza de Nisman indicando que “se pegó con la mano derecha”, lo que evidenció una anticipada elección arbitraria de la hipótesis de suicidio, descartando cualquier otra posibilidad y condicionando el tratamiento de la escena a esa versión.

Las irregularidades atribuidas a Fein incluyen: limitar la investigación a la escena interior del departamento; demorarse casi una hora y media en arribar al lugar; no adoptar medidas para controlar la situación desordenada ni dejar constancia de ello; permitir el ingreso a la escena de personas sin la vestimenta adecuada para trabajos forenses; manipular o permitir la manipulación y alteración de elementos probatorios sin autorización ni resguardo; y no recoger ni advertir la existencia de pruebas esenciales para la investigación.

Según el juez, estas deficiencias provocaron un grave perjuicio en el curso del proceso investigativo, ocasionando pérdida o alteración de evidencias y dificultando la recolección de elementos probatorios fundamentales en una posible escena de crimen.

Esta causa se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, que solicitó investigar a distintos funcionarios del gobierno nacional por presuntas acciones que habrían facilitado el homicidio de Nisman y promovido la impunidad de sus responsables directos.

En el marco de la investigación, se ordenaron ampliaciones de declaraciones testimoniales y se analizaron los cruces de llamadas telefónicas relacionadas con diversas autoridades y funcionarios, entre ellos César Santos del Corazón de Jesús Milani, ex jefe del Ejército Argentino; Aníbal Domingo Fernández, ex jefe de Gabinete; Cecilia Rodríguez, ex ministra de Seguridad; Sergio Berni, ex secretario de Seguridad; Ramón Argentino Di Santo, ex jefe de la Policía Federal; y otros funcionarios vinculados a la seguridad y custodia.

En mayo pasado, el juez Ercolini había procesado a Fein por la contaminación constatada en el departamento donde fue hallado sin vida Nisman, imputándole el delito de encubrimiento agravado. Tras ser indagada, se consideró penalmente responsable de no preservar adecuadamente la escena del crimen.

Finalmente, la justicia federal determinó que Alberto Nisman, cuyo cuerpo fue encontrado en el baño de su departamento en Puerto Madero, fue víctima de un homicidio.