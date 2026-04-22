La Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción a la reforma electoral provincial

Con 44 votos a favor, 11 en contra y 4 ausencias, la Cámara de Diputados de Salta le dio este martes media sanción al proyecto de reforma electoral impulsado por el oficialismo provincial y que era resistido por legisladores de distintos partidos de la oposición, que planteaba que la modificación implica una vuelta a la Ley de Lemas.

El proyecto que se aprobó en la Cámara propone un esquema basado en frentes electorales en el que los votos que reciban las distintas listas finalmente pasarán a acumularse dentro de cada alianza.

En caso de que la Ley sea aprobada por el Senado salteño, el nuevo sistema alcanzará a las categorías de gobernador, legisladores e intendentes. E implicará que, en las próximas elecciones, el frente más votado será el que se imponga y que dentro de él se definirá la lista ganadora.

Desde el oficialismo provincial destacaron que el nuevo sistema servirá para ordenar la competencia y evitar la dispersión. Además, sostuvieron que funcionará como una herramienta para fortalecer la representación.

En ese sentido, el diputado justicialista, Gustavo Dantur llamó a “no subestimar al electorado”, al sostener que la reforma permitirá mayor claridad sobre las posturas políticas y relativizó las voces críticas que hablaban de una supuesta vuelta a la Ley de Lemas, al señalar que el concepto debe entenderse como una expresión de identidad política y no como una distorsión del voto.

En la misma línea se expresó la diputada «Por Salta», Socorro Villamayor, quien sostuvo que la reforma tiene por fin ordenar la legislación tras los cambios que introdujeron las PASO y que servirá para ampliar la participación ciudadana. Además, destacó que el proyecto elimina barreras como el piso electoral del 5%, lo que permitiría mayor inclusión de fuerzas minoritarias, según publicó El Tribuno.

Por su parte, el diputado oficialista, Germán Rallé intentó sumar claridad y, en declaraciones radiales, afirmó que la reforma no alterará el mecanismo de elección para gobernador ya que, sostuvo, «en esa categoría no habrá múltiples candidatos de un mismo espacio, sino un postulante único, tal como ocurre en la actualidad.

Según afirmó el legislador, el nuevo esquema se aplicaría únicamente en los cargos “del gobernador para abajo”, con el fin de «abrir la participación a nuevos cuadros y fortalecer las instituciones partidarias».

Desde la oposición, sin embargo, se alzaron en contra de la reforma y cuestionan una vuelta a la antigua «Ley de lemas».

Los votos en contra de la modificación llegaron de la mano de los nueve diputados libertarios que integran la Cámara, además de la radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista.

En ese sentido, durante la votación el diputado libertario, Franco Lastra calificó a la reforma como un intento encubierto de reinstalar un sistema similar al de lemas, al que tildó de “anticonstitucional” y “poco transparente”.

Los cuestionamientos de Lastra fueron respaldados por otros legisladores de su bloque, como la diputada María Elena Dadis, quien también cuestionó el uso del voto electrónico y sugirió que el apuro en el tratamiento del proyecto responde a tiempos políticos del oficialismo

En tanto, desde la UCR, Soledad Farfán consideró que la iniciativa “no fortalece el sistema electoral” y sostuvo que, en cambio, centraliza decisiones en las cúpulas partidarias y debilita la participación ciudadana.

José Gauffín, del Partido de la Reconquista y que también votó en contra de la modificación repitió que el proyecto tratado remite al sistema de lemas y sostuvo que, más allá del discurso, el trasfondo del debate estuvo atravesado por intereses políticos.

A pesar de las voces opositoras, el proyecto finalmente resultó aprobado en la Cámara de Diputados provincial y ahora espera ser tratada en el Senado.

RN