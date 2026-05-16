La buscaban por mandar a matar al padre de su hijo en Pilar y fue detenida en un salón de belleza en Tucumán

Aldana Yael Herrera (32) y Marcos Nahuel Varas (30) habían sido pareja y tenían un hijo en común. La relación terminó tras una denuncia de Herrera por violencia de género. Varas, por su parte, contaba con antecedentes vinculados a la venta de drogas y había estado detenido por un intento de homicidio.

El sábado 18 de abril, cuatro individuos armados y con el rostro cubierto llegaron en un Peugeot 208 negro a una vivienda ubicada en la calle Colodrero al 1600, en Del Viso, partido de Pilar. Al gritar «¡Al piso, policía!», ingresaron al domicilio donde se encontraban Varas y otros amigos. Uno de los agresores se acercó a Varas y, tras amenazarlo, le disparó en el rostro sin mediar palabra. Otra víctima fue golpeada en la cabeza. Los atacantes huyeron rápidamente sin sustraer objetos.

La SubDDI de Pilar inició la investigación esa misma noche. Horas después, se determinó que el vehículo utilizado estaba radicado en Campana. La modalidad del hecho y los testimonios de testigos, junto con los antecedentes de Varas, llevaron a la Policía y al fiscal Germán Camafleitas, de la Fiscalía N° 3 de Pilar, a considerar que se trataba de un ajuste de cuentas.

Se confirmó que en agosto del año anterior Varas había sido denunciado por su expareja por amenazas y tenencia ilegal de armas, y detenido por posesión de drogas para la venta. En marzo de 2024, había salido en libertad de la Unidad Penal N° 29 de Melchor Romero, tras cumplir una pena impuesta por el Tribunal N° 2 de San Isidro en una causa por tentativa de homicidio agravado, investigada en enero de 2022 por la Fiscalía de Violencia de Género y Familia de Pilar.

El lunes 20 de octubre, los investigadores recibieron un dato relevante: el auto usado en el ataque pertenecía a Enzo Godoy, actual pareja de Herrera. La hipótesis más firme apunta a que la mujer habría facilitado información sobre que Varas había cobrado una suma de dinero proveniente de una demanda por un accidente de tránsito, además de los ingresos obtenidos por venta de drogas, lo que motivó el ataque.

El análisis de comunicaciones determinó que Herrera estaba en el domicilio al momento del hecho y sería quien proporcionó datos para identificar a Varas. También se vinculó a la organización involucrada con un hecho anterior en Pilar, en el que ingresaron vestidos de policías a una vivienda y mantuvieron a sus ocupantes privados de libertad.

Inmediatamente, se ordenó un allanamiento en la vivienda para localizar el vehículo. Al hallarlo, los policías advirtieron que el automóvil de Herrera se encontraba en la residencia contigua.

El mismo sábado por la noche, mientras su expareja y padre de su hijo era atacado, Herrera viajó en un micro de larga distancia hacia Yerba Buena, en Tucumán. Una brigada de la SubDDI, con apoyo de la División Homicidios de la Policía tucumana, logró identificarla y detenerla.

La detención tuvo lugar este jueves en un local de estética en la capital tucumana, propiedad de la hermana de Herrera. Según un investigador, “viajó junto a su hijo a la casa de su hermana”.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Drogas, que tras avalar la detención inició los trámites para su traslado a Buenos Aires, donde será indagada como coautora del homicidio de Varas y las lesiones sufridas por uno de sus amigos. Por otro lado, el autor del disparo ya fue identificado y tiene pedido de captura activo, según fuentes del caso.