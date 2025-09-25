La bronca de River por la eliminación ante Palmeiras: ¿qué le protestó al árbitro de la revancha en la Copa Libertadores?

Palmeiras era claro favorito para quedarse con la victoria y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. Por la ventaja de la localía, la jerarquía de muchas de sus individualidades y un funcionamiento colectivo aceitado, ese que expuso durante el primer tiempo en el Monumental para bailar a un River apático.

Sin embargo, el Millonario dejará San Pablo con la sensación de haber podido más. Llegó rápido al gol, sostuvo la ventaja durante todo el primer tiempo y, pese al gol de Vítor Roque en el inicio del complemento, empujó para llevar el partido a los penales. Hasta la jugada del segundo gol del Verdao que sentenció la historia.

Hubo polémica en ese momento. El conjunto brasileño aprovechó una distracción del equipo argentino, Vítor Roque corrió a campo abierto y Marcos Acuña le cometió un claro penal que José Manuel López, autor también del 3-1 definitivo, cambió por gol. Y el defensor de la Selección Argentina fue correctamente expulsado. Fue grosero el error de los dirigidos por Marcelo Gallardo. Es que estaban de espaldas cuando partió el pase largo para el ex Barcelona y la reacción de Acuña fue tardía. La protesta, de todos modos, fue efusiva de cara al árbitro Andrés Matonte por entender que el juez no había dado la orden para jugar.

Enzo Pérez, Franco Armani y el propio Acuña rodearon a Matonte y lideraron los reclamos que hicieron que el penal tardara varios minutos en patearse, aunque ya no iban a lograr modificar la decisión porque el VAR revisó la acción y ratificó la sanción del árbitro.

Incluso, una vez terminado el partido, Gallardo se acercó al juez uruguayo y le reprochó esa acción puntual en medio de la intervención de la Policía brasileña. Además, el Muñeco le recriminó la acción del tiro libre que Palmeiras jugó rápido y derivó en el penal. Fue una mano inexistente de Facundo Colidio.

“Si, eso es lo que reclamábamos”, respondió el DT en la conferencia de prensa. Y se explayó: “Había un jugador de ellos tirado y el árbitro no supo manejar al partido. Cobra una mano que no ve porque quería cobrarla. En esa confusión, le dimos una ventaja al rival. Cuando baja el nivel de atención, se paga caro. Ahí tenemos que poner el foco para ser un equipo confiable”.

De esta manera, como el año pasado ante Atlético Mineiro, River volvió a sufrir contra un equipo brasileño, especialmente jugando en Brasil. Ganó apenas 9 de 53 y ahora está igualado en los mata-mata: son ya seis eliminaciones en 12 duelos.