La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes

Un avión de combate y un helicóptero con base en el portaaviones USS Nimitz se estrellaron en el Mar de China Meridional en un lapso de 30 minutos, informó la Flota del Pacífico de la Armada.

Los tres tripulantes del helicóptero MH-60R Sea Hawk fueron rescatados el domingo por la tarde, y los dos aviadores del avión de combate F/A-18F Super Hornet se eyectaron y fueron recuperados a salvo. Las cinco personas “están seguras y en condición estable”, dijo la flota en un comunicado.

Las causas de los dos accidentes estaban bajo investigación, según el comunicado.

El presidente Donald Trump, hablando con los reporteros a bordo del Air Force One en ruta a Tokio el lunes, dijo que los incidentes podrían haber sido causados por “combustible en mal estado”. Descartó cualquier acto criminal y dijo que “no había nada que ocultar”.

El portaaviones USS Nimitz. Foto: EFE

El USS Nimitz está regresando a su puerto base en la Base Naval Kitsap en el estado de Washington después de haber estado desplegado en el Medio Oriente durante la mayor parte del verano como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra buques comerciales. El portaaviones se encuentra en su despliegue final antes de ser dado de baja.

Otro portaaviones, el USS Harry S. Truman, sufrió una serie de percances en los últimos meses mientras estaba desplegado en Medio Oriente. En diciembre, el crucero de misiles guiados USS Gettysburg derribó por error un jet F/A-18 del Truman.

Luego, en abril, otro avión de combate F/A-18 se deslizó de la cubierta del hangar del Truman y cayó al Mar Rojo.

Un grupo de aviones sobrevuela el Nimitz. Foto: EFE

Y en mayo, un avión de combate F/A que aterrizaba en el portaaviones en el Mar Rojo se fue por la borda después de aparentemente no lograr enganchar los cables de acero utilizados para detener los aviones que aterrizan, obligando a sus dos pilotos a eyectarse.

Ningún marinero resultó muerto en ninguno de esos percances. Los resultados de las investigaciones sobre esos incidentes aún no se han publicado