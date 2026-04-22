La Argentina de Francisco, el documental del Vaticano que viaja a las raíces de Jorge Bergoglio

Conocer a Jorge Mario Bergoglio para entender a Francisco es la premisa del documental italiano *La Argentina de Francisco*, presentado en la Filmoteca Vaticana. Esta obra recorre los barrios de Buenos Aires para revelar el vínculo entre el sacerdote jesuita y el pontífice fallecido hace un año.

Producido por la televisión italiana Telepace en colaboración con medios vaticanos, el filme utiliza testimonios inéditos y un recorrido por la vida cotidiana de Bergoglio para mostrar que conceptos clave de su pontificado (2013-2025) —como la «Iglesia hospital de campaña» y la «globalización de la indiferencia»— se gestaron décadas antes en Argentina. Desde el 22 de abril y hasta el 9 de mayo, el documental estará disponible gratuitamente en la plataforma italiana Play2000.

«Es una manera de comprender mejor su enseñanza partiendo de sus lugares y sus hábitos», explica Eugenio Bonanata, director del documental.

### Las raíces en Flores y Almagro

El filme reconstruye la vida cotidiana de Bergoglio a través de testimonios de personas que lo conocieron en los barrios porteños de Flores y Almagro. Destaca momentos fundamentales, como su pasión por el club San Lorenzo de Almagro y el «día de la primavera» en que decidió ser sacerdote tras una confesión espontánea en la basílica de San José de Flores.

Asimismo, el documental revela facetas menos conocidas, como su etapa como docente de Literatura, en la que alumnos entrevistados resaltan su labor como «formador de personas». Durante esos años, el joven jesuita, conocido entre sus estudiantes como «Carucha», promovía la premisa de no estudiar para servir a Dios sin al mismo tiempo realizar acciones sociales.

En ese contexto, Bergoglio logró que el renombrado escritor argentino Jorge Luis Borges viajara desde Santa Fe para impartir clases a sus alumnos y prologara un libro escrito por ellos.

### El centro en las villas miseria

Filmado en Buenos Aires a finales de 2024, el documental se adentra especialmente en las periferias urbanas y las villas miseria, espacios que Bergoglio convirtió en el epicentro de su pastoral al identificar en ellos no solo pobreza material sino también «existencial».

En estos barrios, marcados por la exclusión y el narcotráfico, el entonces arzobispo impulsó una identidad eclesiástica propia con la creación del Vicariato de las Villas y el lanzamiento de los «Hogares de Cristo», una red de recuperación para jóvenes adictos que hoy cuenta con 300 centros en Argentina.

La obra subraya que este apoyo tuvo un carácter evangélico, nunca político o ideológico, basado en el ejemplo de los «curas villeros» que vivían integrados con los vecinos.

### Anticipo de la «Iglesia del futuro»

El estreno, que coincide con el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco el próximo 21 de abril, adquiere un valor conmemorativo para recordar un magisterio que, según Bonanata, Bergoglio ya había «anticipado» desde Argentina.

«Bergoglio y Francisco están muy cerca: la visión de la fe ya estaba presente antes del pontificado; él anticipó la Iglesia del futuro en Buenos Aires», afirma el director.

Tras su presentación en la Santa Sede, el documental, rodado en español con subtítulos en italiano, se proyectará en la isla italiana de Lampedusa y en la cárcel romana de Regina Coeli, lugares simbólicos que representan la «Iglesia en salida» y la atención a los «descartados» que Jorge Mario Bergoglio promovió en las periferias porteñas mucho antes de llegar a Roma.