La apicultura gana terreno en Misiones y destacan el crecimiento del sector

En el marco del Día Mundial de la Abeja, el apicultor Darío Andrusyszyn habló sobre el presente de la actividad en Misiones, el crecimiento del rubro en la provincia y la situación actual de la producción de miel.

El productor señaló que la apicultura viene sumando cada vez más interesados y destacó que, pese a las dificultades económicas y climáticas, la actividad continúa expandiéndose en distintos puntos de Misiones.

Además, se refirió a los precios de la miel y comparó la producción actual con la de años anteriores, especialmente en relación al rendimiento por colmena durante la cosecha.

Desde el sector remarcan también la importancia de las abejas para el equilibrio ambiental y la producción de alimentos, ya que cumplen un rol fundamental en la polinización.